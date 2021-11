Colombia, esto es tuyo: Juliana Velásquez ganó el Grammy Latino como Mejor Nueva Artista

La joven colombiana Juliana Velásquez conquistó el gramófono al Mejor Nueva Artista de la 22a edición de los premios Grammy Latino , que este jueves regresaron a su formato presencial en Las Vegas, luego de una pausa en 2020 por la pandemia.

Velásquez, de 23 años, se impuso en la categoría en la cual también competían Giulia Be, Bizarrap, Zoe Gotuso, María Becerra, además de Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami y Marco Mares.

La colombiana no ocultó su felicidad al recibir el galardón, que dedicó al país y, en especial, al pescador Joaquín, persona que la inspiró a realizar un sencillo contando la historia de él.

"Es una canción que compuse para un pescador de mi país, de San Andrés y Providencia, que salió a trabajar y no regresó. Este premio es Colombia y todas las personas que me he encontrado en el camino. ¡Colombia, esto es tuyo!", expresó Velásquez tras recibir el premio.

