Colombiano le propuso a Romeo Santos que tuviera sexo con su esposa

El cantante de bachata Romeo Santos, uno de los más aclamados por las mujeres fanáticas de ese género de música, concedió una entrevista al diario Infobae, en donde reveló cuál fue la propuesta más indecente que le han hecho en toda su vida.

Publicidad

Le puede interesar: Las candentes imágenes de Jessica Cediel en el nuevo video de Romeo Santos

“Una propuesta indecente que me hicieron, vino de un chico que me dice en Colombia si quiero estar con su mujer, porque ella me ama. Y yo como que al principio me reía y decía: ‘Qué payaso este chico. Qué chistoso’, y me dijo ‘esto es en serio, de verdad; yo te pagaría para que estés con mi mujer’”, reveló Romeo Santos.

Publicidad

Además, aseguró que no aceptó la propuesta porque le pareció bastante extraño, pero que sí estuvo tentado, pues la mujer le pareció bastante atractiva.

Publicidad

“No acepté porque era un poco raro, pero la chica estaba divina. Hubo mucha tentación”, enfatizó.