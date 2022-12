Comentario de modelo rusa a foto de James enciende especulaciones sobre relación

Helga Lovekaty, la hermosa modelo rusa con la que vinculan sentimentalmente a James Rodriguez, le escribió al volante colombiano en una foto publicada por el futbolista en Instagram.

Publicidad

“No trates de doblar la cuchara. Eso es imposible. En lugar de eso, solo intenta darte cuenta de la verdad. No hay cuchara. Entonces, verás que no es la cuchara lo que se dobla, sino solo tú”, escribió la mujer en la publicación de James.

Publicidad

Publicidad

Se trata de una frase de la recordada película de ciencia ficción ‘Matrix’.

Le puede interesar: Ancelotti confirma el tiempo que James Rodríguez estará fuera de las canchas.

Publicidad

La frase, en la cinta, es un consejo que un niño le da a Neo, el protagonista, mientras este espera que el oráculo lo atienda.

Publicidad

Como era de esperarse, el comentario de Lovekaty provocó comentarios de todo tipo en redes sociales y alimenta aún más la hipótesis de un posible amorío con James.

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad