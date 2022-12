Competiré en próxima temporada de A Otro Nivel: Paulina Vega sorprende cantando

En el video publicado recientemente por la también modelo, se mostró cantando la clásica canción ‘You’re the one that I want’ de la película ‘Grease’.



Lo que más causó gracia y curiosidad entre los seguidores de Vega fue el comentario que puso junto a la publicación, en el que afirma que competirá en la próxima temporada de ‘A otro nivel’.



“Voy a competir en la próxima temporada de A Otro Nivel #roadtrip @danivargasdieppa”, se lee en la cuenta de Paulina Vega, mencionando a su prima Daniela Vargas Dieppa.



El video alcanzó rápidamente las 60 mil reproducciones.



La ex Miss Universo cuenta con más de 2 millones de seguidores, y ocasionalmente ha impactado por sus videos donde se muestra bailando.