Con J Balvin como protagonista: así fueron los MTV VMAs 2022 

Este domingo 29 de agosto tuvieron lugar los MTV VMAs 2022, evento que contó con la presencia del colombiano J Balvin quién interpretó en el show central su éxito ’Nivel de Perreo’.

El tema que lanzó a principios de este año lo cantó en compañía del también colombiano Ryan Castro, quien hizo su debut en la más reciente ceremonia de los Video Music Awards de MTV.

Castro es el quinto colombiano en presentarse en la gala del canal de entretenimiento. La primera fue Shakira , luego se presentó J Balvin, Maluma, Karol G.

Otros artistas galardonados en uno de los eventos más representativos de la música fueron Dove Cameron, quien se convirtió en la Mejor Artista Revelación del Año, Anitta hizo historia al ser la primera artista brasileña que se hacía con un premio en esta gala y Nicki Minaj que recibió el premio MTV VMA Video Vanguard por toda su trayectoria musical. Además, Bad Bunny se proclamó como Artista del Año y Harry Styles el Mejor Disco del Año por Harry's House.

La cantante estadounidense Taylor Swift se impuso este domingo en los Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, en los que su canción "All Too Well" recibió el codiciado premio a mejor vídeoclip del año así como las distinciones a mejor vídeo en formato largo y mejor dirección.

Los premios del certamen de este año, entregados en un abarrotado Prudential Center, en la localidad de Newark (Nueva Jersey), estuvieron muy repartidos con tres estatuillas conjuntas para Lil Nas X y Jack Harlow por su versión de la canción "Industry Baby", y otras tres para Harry Styles.

Por su parte, la artista brasileña Anitta ganó este domingo el galardón a mejor vídeo latino en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA) que se celebró en el Prudential Center de Nueva Jersey.

La canción "Envolver" de Anitta se impuso a "Tití me preguntó" de Bad Bunny, "Remix" de Daddy Yankee, "Pepas" de Farruko, "In Da Getto" de J Balvin y Skrillex y a "Mamiii" de Becky G y Karol G., que también aspiraban a este galardón.

