¿Shakira está pagando un karma con la infidelidad de Piqué?

Desde que se conoció la noticia de la separación de Shakira y Piqué por una infidelidad del deportista, los rumores alrededor de la pareja no han parado y se convirtieron en el tema de conversación en las redes sociales, donde cada persona tiene su opinión al respecto y han tomado, en su mayoría, partido en defensa de la colombiana, sobre todo tras las apariciones recientes del defensa del Barcelona con su nueva pareja, Clara Chía.

Sin embargo, hay quienes han recordado que cuando empezó la relación entre Shakira y Piqué , la colombiana estaba en una relación estable con Antonio de la Rúa y el deportista era novio de la española Núria Tomas, relaciones que se vieron truncadas por el famoso romance que terminó en una relación de casi 12 años y dos hijos de 9 y 7 años, convirtiéndose en una de las parejas más estables del mundo del espectáculo.

Dicho esto, estas dos situaciones son las que tienen enfrentados a los seguidores tanto de Shakira como de Piqué, pues pese a que la mayoría de los internautas defienden a la cantante colombiana, ya que afirman no entender la actitud de Piqué, muchos recuerdan que la colombiana estaría pagando porque hizo lo que finalmente también le hicieron (cuando terminó con Antonio de la Rúa).

Sin embargo, y siendo consecuentes con esta especie de “karma”, al deportista le tendría que esperar el mismo destino con su nueva novia, a quien ya ha presumido en eventos públicos y últimamente ha crecido el rumor de un posible embarazo de la joven.

Vale la pena recordar que en la religión budista y el hinduismo, el karma es la creencia según la cual toda acción tiene una fuerza que se expresa e influye en las sucesivas existencias del individuo.

El tiempo le dará la razón o no a quienes han recordado la vida amorosa de las dos personalidades, pues la fama y el reconocimiento que muchos anhelan, también son la “cruz” que cargan en la espalda quienes tienen una vida pública y están expuestos a que se les recuerde cada uno de sus errores y aciertos.

¿Quién es Clara Chía?

La enigmática mujer que parece haber deslumbrado a Piqué, a tal punto de poner fin a una relación de 12 años con la artista colombiana, con quien convivía desde 2010 y tiene dos hijos: Milan y Sasha.

Según registros de prensa de medios ibéricos, Chía Martí tiene 23 años, 12 menos que Gerard, es originaria de Barcelona y trabaja ni más ni menos que en Kosmos, la productora del jugador del club 'Blaugrana'; reconocido también por su faceta de empresario.

La mujer que tanto ha dado de qué hablar en la 'Ciudad Condal' y en toda España estudia Relaciones Públicas. Personas cercanas a Piqué han mencionado que los padres del deportista ya saben de su existencia, incluso sus 'retoños' conocerían quién es su nueva pareja.

Ante el 'boom' mediático de esta noticia, la joven cerró sus perfiles en las redes sociales, ya que no quería ser objeto de acoso por quienes siguen al futbolista, ni tampoco por sus detractores; pues hay quienes la han emprendido contra el futbolista por haber roto su vínculo con Shakira.

Su última aparición pública habría sido la del concierto en días pasados del cantante español Dani Martín, en donde fueron captados muy amorosos por los curiosos, quienes hicieron virales en redes sociales las postales del emotivo encuentro de los 'tortolitos'.

Shakira estaría "devastada y enojada" tras beso público de Gerard Piqué y su nueva novia

En las últimas horas, se conocieron imágenes en las que el jugador del club 'Blaugrana' aparece dándole un sentido beso a la que sería su nueva pareja: Clara Chía, las cuales rápidamente se volvieron virales y llegaron a manos de la artista barranquillera.

En las postales, se puede ver a Piqué con la joven de 23 años de edad en una postura bastante cariñosa, mientras ambos disfrutaban del concierto del cantante ibérico Dani Martín.

Según versiones de prensa, a 'Shak' la noticia sobre el romance de su expareja y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha, le cayó muy mal, a tal punto que, dicen sus allegados, la cantante estaría destrozada y cansada del tedioso proceso de separación.

"He visto muchísimo amor. Le va a doler mucho a Shakira porque es un Gerard Piqué que no hemos visto nunca. Nunca le he visto así con la cantante", expresó a Laura Roige, presentadora del programa 'rosa' Socialité.

#Ahora Filtran vídeo del primer beso en público de Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía de 23 años.



A Piqué le han dicho de todo se han burlado en público, le han pegado gritos y hasta groserías le han dicho después de su separación con Shakira.



📹 @socialitet5



#21Ago pic.twitter.com/p0R9a5jGHl — Bajo La Lupa (@BajoLaLupaInfo) August 21, 2022

Luego entregó detalles de la forma en cómo se enteró Shakira de esta relación y lo que generaron estas fotografías. "Está muy enfadada por ver al padre de sus hijos con su novia en público", agregó Roige.

Con estas fotografías, en las que se ven muy amorosos a Piqué y Chía, el futbolista rompió un acuerdo que había firmado con la artista barranquillera, en la que pactaban no aparecer en público con nuevas parejas, al menos durante un año después de la ruptura.

