Con la boca abierta: así quedaron todos en el Desafío tras sensuales poses de las mujeres de Gamma

Las mujeres de Gamma se robaron todas las miradas de sus compañeros en el Desafío , luego de que Maleja les enseñara a Grecia y Emily cómo deberían posar frente a cámaras para sentirse y verse mucho más sensuales.

Maleja empieza explicándoles que todas las poses que tiene son porque las hace su esposo y ella las replica; sus compañeras, emocionadas ante la expectativa, no le quitan el ojo de encima para aprenderlas.

“Una que me gusta mucho: en una mesita, me bajo la batica y dejo que se me vea la cola; paso mi cabello para adelante y el contacto visual a la cámara o hacia abajo, abriendo un poquito la boca”, describió Maleja.

Sus dos coequiperas imitaron todas las poses que le iba enseñando la atleta, hasta que aparecieron sus compañeros que aseguraron “ser los fotógrafos”.

Maleja pide que “traigan a Duván” y este se acuesta en la cama con Grecia encima, simulando una foto. El turno luego fue para Juan Pablo, al que Emily le ordena que lo mire, mientras el resto del equipo chifla y grita.

