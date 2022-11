Con sentido mensaje, Yeison Jiménez confirma que se separó de su esposa

El cantante de música popular Yeison Jiménez confirmó que se separó de su esposa Sonia Restrepo.

Lo hizo con un sentido mensaje en Instagram, en el que asegura que, a pesar del dolor, es lo mejor los dos.

Publicidad

“Es hora de decirte adiós y con llanto reconozco que me duele y hago público este mensaje para reconocerte que no es fácil que me duele, y que no hay nadie más simplemente es lo mejor para los dos”, escribió el artista.

El cantante le agradeció a su esposa por tantos años juntos y por sus hijas, pero dejó claro que la relación no puede continuar e, incluso, dijo que trabajará para que nunca le falte nada.

“Sabes que cuentas conmigo y que nada les va a faltar desde que Dios me regale la vida (ojalá algún día las cosas vuelvan a ser) y a los medios les digo que no voy hablar del tema, pero que gracias a Dios No hay nada oscuro de fondo es simplemente una decisión”, dijo.

Publicidad