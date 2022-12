¿Con traguitos de más? Yina Calderón explica por qué estaba tirada en un andén

La Red, de Caracol Televisión pillo a Yina Calderón tirada en un andén, mientras otras mujeres que la acompañaban intentaban ayudarla.

Mucho se especuló de ese episodio, hasta tal punto que la instagramer tuvo que salir a explicar que sí, que estaba pasadita de tragos.

“Yo había tomado demasiado. A mí me pasa que cuando llego a estos lugares y me brindan licor, yo casi siempre me controlo, pero seguro cuando me senté, me pateó el sereno”, dijo en un video, publicado en La Red.

Esta es la explicación de Yina Calderón:

