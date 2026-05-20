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Confirman fecha de estreno de 'Cien Años de Soledad 2': esta es el tráiler

Netflix reveló el avance oficial de la segunda temporada que cuenta una de las historias más famosas de la literatura colombiana, gracias al éxito que tuvo la primera temporada.

Cien Años de Soledad 2.jpg
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 20 de may, 2026

Una de las historias más fascinantes de la historia de la literatura colombiana está de regreso, pues este miércoles, 20 de mayo, Netflix presentó oficialmente el tráiler de la segunda temporada de 'Cien Años de Soledad', la serie que narra el relato del libro de Gabriel García Márquez.

La primera parte fue un éxito internacional, tanto que el propio público fue el que pidió -casi obligatorio- una segunda parte de este relato para conocer más a fondo de la historia de Macondo por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, hasta las maldiciones, amores imposibles y tragedias que persiguen a sus descendientes, la serie promete capturar la complejidad y riqueza de la obra original.

"Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico", afirmó Laura Mora, directora de la serie.

Serie adaptación de Netflix 'Cien años de soledad'

Esta es la lista de episodios de 'Cien Años de Soledad 2'

  • Episodio 1: El armisticio, dirigido por Laura Mora.
  • Episodio 2: La Reina de Madagascar, dirigido por Laura Mora.
  • Episodio 3: Fernanda del Carpio, dirigido por Carlos Moreno.
  • Episodio 4: Había llegado el inocente tren, dirigido por Carlos Moreno.
  • Episodio 5: Fue un once de octubre, dirigido por Laura Mora.
  • Episodio 6: Eran más de tres mil, dirigido por Laura Mora.
  • Episodio 7: Llovió cuatro años, once meses y dos días

¿Cuándo se estrena la serie en Colombia?

Cien años de soledad, cuya segunda parte llegará el 5 de agosto y el Gran Final de la adaptación de la obra cumbre del Nobel colombiano llegará el 26 de agosto con el título ‘Cien años de soledad’ y la dirección de Laura Mora.

Este es el tráiler

https://www.youtube.com/watch?v=dSUV4FN89rg

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