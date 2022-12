¡Conmovedor! Mara, entre lágrimas, recordó el momento más difícil de su vida

En medio de una campaña de una reconocida marca de shampoo, denominada ‘Cabeza en alto’, los modelos de La Agencia tuvieron una emotiva charla con Andrea Serna, en la que recordaron y contaron los momentos más difíciles de su vida.

Publicidad

Dos de las historias que más conmovieron a Andrea, a los televidentes y a los demás modelos fueron las de Barbie, quien contó que hace dos años perdió a su hermano y eso le provocó un desequilibrio emocional muy grande en su vida, y la de Mara, quien narró los difíciles momentos de su adolescencia, cuando “su alma iba para un lado y su cuerpo para otro”.

“Hoy puedo estar con la cabeza en alto, pero no siempre fue así. Cuando empezó mi pubertad fue un momento muy confuso para mí porque mi alma iba para un lado y mi cuerpo para el otro. Tenía miedo de no ser feliz y quedarme estancada en un cuerpo que no era mío”, dijo Mara, la modelo trans de La Agencia.

Publicidad

“Mi papá es una persona machista y tenía mucho miedo de ver cómo se pudiera comportar frente a esta situación, pero me arriesgué y al final él fue el ángel que me dio la mano. Hoy puedo tener la cabeza en alto porque le puedo decir ‘papi, mira hasta dónde hemos llegado’”, agregó, entre lágrimas, la bella Mara.

Publicidad

Las historias de los 10 modelos se pueden encontrar en el Instagram de La Agencia y el dueño de la publicación que tenga mayor interacción se quedará con un premio de 5 millones de pesos para viajar a donde desee. ¿Qué espera para verlas aquí ?

Publicidad