Verstappen despeja dudas y ratifica su futuro en Red Bull tras salida de Newey

El triple campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen dejó en claro que la salida del ingeniero jefe de Red Bull, Adrian Newey, al finalizar la temporada, no afecta su compromiso con la escudería.

A pesar de los rumores y especulaciones sobre su posible cambio de equipo, Verstappen afirmó que se siente seguro en Red Bull y confía en el proyecto.

"Desde fuera parece muy dramático, pero si realmente sabes lo que está pasando dentro del equipo, no es tan dramático como parece", señaló el piloto neerlandés, restando importancia a la partida de Newey tras 19 años en Red Bull.

Verstappen aseguró que el papel de Newey en el equipo ha evolucionado con el tiempo y que otros profesionales han fortalecido el departamento de ingeniería.

Adrian Newey Foto: AFP

"Creo que con el tiempo su papel ha cambiado un poco y creo que mucha gente no entiende lo que hacía en realidad. No digo que no estuviera haciendo nada, pero su papel ha evolucionado. Ha llegado mucha gente buena al equipo que ha reforzado todo ese departamento", aseguró Verstappen.

En respuesta a las especulaciones sobre una oferta millonaria de Mercedes para ficharlo la próxima temporada, Verstappen descartó que el dinero sea un factor determinante para cambiar de equipo. "El dinero no va a ser el factor diferenciador para que me vaya a algún sitio", enfatizó.

El piloto líder del Campeonato del Mundo de pilotos reiteró su compromiso con Red Bull y con su proyecto. "Quiero seguir en el equipo porque creo en el proyecto que tenemos", dijo Verstappen. Sin embargo, dejó la puerta abierta a posibles cambios en el futuro: "En el deporte como en la vida, nunca se sabe lo que va a pasar".

Con estas declaraciones, Verstappen despeja dudas sobre su continuidad en Red Bull, reafirmando su compromiso con la escudería campeona del mundo, incluso después de la salida de Newey.

