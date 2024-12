Curiosidades de 'Mufasa', la cinta que arrasa en taquilla de Walt Disney

El pasado 19 de diciembre, Disney estrenó su nueva cinta 'Mufasa'. La historia narra una parte nunca vista del famoso 'Rey León', que es el camino que tuvo que vivir para convertirse en rey y la forma en que conquistó toda la manada, al lado de 'Scar' y los demás compañeros de este icónico personaje.

"Sabes, soy de la generación que lo vio cuando era niño y adolescente. Entonces, cuando leí el guion originalmente, la forma en que me impactó fue que, ya sabes, yo vengo de, si has visto la película Moonlight, ese es el mundo del que vengo. Y supongo que alguien que viene de ese mundo no podría recorrer el mismo camino que alguien como Mufasa. Y cuando leí el guion por primera vez, me di cuenta, bueno, espera un segundo, Mufasa creció, ya sabes, con una familia encontrada de la misma manera que yo. O si te digo que tengo una película sobre un niño que tiene un evento bíblico que involucra agua, y luego es expulsado de su familia y tiene que construir una nueva vida con una nueva familia, podría estar hablando de Moonlight o hablando de Mufasa", expresó el director de la cinta, Barry Jenkins, en diálogo con Blu Radio.

Pero es que detrás de esta cinta hay muchas curiosidades que, tal vez, el público no nota a simple vista. Por ejemplo, el elenco de voces: Aaron Pierre (Mufasa), Kelvin Harrison Jr. (Taka), Tiffany Boone (Sarabi), Kagiso Lediga (joven Rafiki), Preston Nyman (Zazu), Blue Ivy Carter (Kiara), John Kani (Rafiki), Seth Rogen (Pumba), Billy Eichner (Timón), Anika Noni Rose (Afia), Keith David (Masego), Braelyn Rankins (Mufasa cachorro), Theo Somolu (Taka cachorro), Beyoncé Knowles Carter (Nala), Folake Olowofoyeku (Amara) y Thuso Mbedu (Junia), dan fe de que el trabajo de hasta elección fue el correcto.

'Mufasa_ El Rey León' // Foto: Disney

Curiosidades de 'Mufasa': conozca algunos datos

El presupuesto fue de tan solo 120 millones de dólares, menor al primero que fue de 260.

Existen cinco años de diferencia de la primera live action a esta.

El director de la película confirma que no volverá para más películas, pero espera ver más.

No solo explora el proceso de 'Mufasa', sino la rivalidad de 'Taka' hasta ser 'Scar'.

Hay varias referencias al 'Rey León', recordando los triste hechos.

Hay una referencia a 'Deadpool y Wolverine'.

'Mufasa' significa sin preocupación, el sentido del personaje principal y su convicción.

El elenco es digno de una cinta a nivel mundial.

La banda sonora fue compuesta por una persona querida en Disney.

“Creo que la razón por la que el personaje es tan querido es porque él, creo que irradiaba una esencia de amor, unión y unidad. Y creo que todos anhelamos eso en nuestras respectivas vidas y en nuestras propias comunidades personales y en nuestra comunidad global. Pero creo que, para mí, ya sabes, ciertamente estaba muy nervioso por, ya sabes, contribuir de una manera pequeña al hermoso legado que es Mufasa que el gran James Earl Jones originó y espero haber podido servir a eso de una manera pequeña”, manifestó Aaron Pierre.