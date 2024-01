Dani Duke, novia de La Liendra’, comió por primera vez lechona y fue criticada: “Qué ridícula"

La generadora de contenido Daniela Duque, mejor conocida como Dani Duke, es reconocida por la relación que sostiene actualmente con Mauricio Gómez o 'La Liendra'. La pareja es una de las más mediáticas y controvertidas por los temas y el contenido que manejan en sus diferentes redes sociales.

La paisa fue tendencia en redes sociales por su reacción al comer por primera vez lechona. Sus palabras retumbaron en los internautas que dividieron sus opiniones y mientras a unos les pareció muy divertido el hecho a otros les pareció fuera de lugar los comentarios de la influencer.

Así fue la reacción de Dani Duke al probar lechona

El video de la reacción de Dani Duke al probar la lechona fue compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de seis millones de seguidores. En el clip, se observa a la influencer paisa mostrando curiosidad al probar el platillo, realizando gestos de aprobación cuando la probó por primera vez. No obstante, su desconcierto se hizo evidente al enfrentarse al chicharrón, llegando incluso a preguntarle a su novio cómo debía comer esa parte en particular.

El momento más destacado del video fue cuando otra persona le indicó que debía comer el cuero del cerdo con las manos. Inicialmente reacia, Dani se las arregló para intentar hacerlo con cubiertos. Sin embargo, ante la insistencia de que debía ser con las manos, finalmente optó por probar el chicharrón directamente, concluyendo que, de hecho, tenía un sabor rico.

Publicidad

En conclusión, la experiencia de Dani Duke con la lechona se convirtió en un tema de discusión en las redes sociales, sumándose a la lista de momentos mediáticos protagonizados por ella y su pareja, Mauricio Gómez.

Dani Duke probando lechona. Foto: captura de pantalla historia de Instagram @la_liendraa.

“Que ridícula viviendo en Colombia y ya va a decir q no conocía la lechona”; “La europea que no conocía la lechona”; “Ay Dios, lo que es vivir de apariencias”; No pues que haremos con la Europea 😂”; "Respeten , no a todo el mundo le gusta la lechona , yo no como lechona porque no me gusta pero mi esposo es feliz comiendo todos los domingos dice el q es el mejor desayuno! 😂😂😂😂😂😂a mí no me parece jajajjaja pero si a él le gusta lo respeto !!”; "La gente si es resentida.... El hecho de que sea colombiana es obligatorio haber comido lechona? Jajaja yo no he comido morcilla ni tamal nunca... No me apetece, a ella le pudo pasar lo mismo con la lechona", fueron algunos de los comentarios que dejaron en el video publicado por la cuenta en Instagram @rastreandofamos.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: