“Mientras ustedes me insultan, yo estoy en El Poblado con la billetera llena”: La Liendra

Mauricio Gómez es uno de los influencers más mediáticos en Colombia. Mejor conocido como La Liendra, el generador de contenido nacido en La Tebaida, en el departamento del Quindío, generalmente es tendencia por las polémicas que arma y por el contenido que publica en sus redes sociales.

Recientemente Gómez fue tendencia en el país por un cruce de palabras que tuvo con varios 'streamers' que contaron que estaba “lagarteando” su ingreso a uno de los premios más importantes para estas transmisiones en vivo.

Uno de los involucrados fue WestCol, la expareja de Aida Victoria Merlano, quien se refirió al tema y no perdió la oportunidad de criticar a La Liendra y calificar su actitud como una vergüenza.

Por supuesto, estas palabras no pasaron desapercibidas por parte del quindiano, quien en sus cuentas de Instagram le respondió al streamer y además les dio un consejo a todos sus seguidores.

"Mis liendritas, de verdad no me tomo las cosas personales, vean el contenido de él, vean el contenido mío. No peleen con rabia y no se tomen las cosas tan a pecho. Mientras algunos de ustedes me insultan acá o lo insultan a él allá yo estoy en mi apartamento de El Poblado, con mi billetera llena y mi novia tranquilo. Él también está allá, en su súper casa, durmiendo con plata con Aida y ustedes peleando por acá, no. No se dejen contaminar la mente, nosotros pasando bueno y ustedes insultando. No hagan eso, no se tomen las redes sociales tan a pecho", indicó.

Según Gómez, todas las polémicas que genera le traen más plata y dejó en claro que ya no se desgasta con peleas en redes sociales.

Si ustedes me siguen a mí no insulten a nadie, yo ya no peleo ni por Cristiano Ronaldo. Cuando se arman estas polémicas me llega el doble de plata de la que gano, porque las marcas me quieren contratar. La gente sabe que las historias se ponen más altas y llega más plata. Literal, mientras que ustedes creen que uno está mal a uno le llegan más propuestas de trabajo. Que hablen de uno", señaló el generador de contenido.

