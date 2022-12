La Liendra contó en qué se gastó los casi $100 millones que llevó a Qatar: “Fui a cinco partidos”

Son varios los colombianos que viajaron y se ‘pegaron la rodadita’ a Qatar para disfrutar del Mundial, pese a que la selección nacional no clasificó a la fiesta del fútbol. Uno de ellos fue Mauricio Gómez, verdadero nombre de La Liendra, quien fue pasar unos días bajo el calor de Doha a disfrutar de la cita mundialista.

La Liendra aprovechó para vivir el ambiente futbolero en Qatar y también para compartir con varios generadores de contenido como Yéferson Cossio, con quien se fue de paseo por el desierto y qatarí y se le vieron muy felices montando en cuatrimoto. Gómez les contó a sus más de seis millones de seguidores en Instagram la millonada que se gastó en su aventura en el Medio Oriente.

“Tengamos claro lo que yo hice, el tiempo que duré y a los partidos que yo fui. Yo duré un total de 15 días Qatar en la ciudad de Doha. Me fui y me vine en primera clase, estuve en tres partidos de Portugal y dos de Messi, es decir, un total de cinco, y con todo eso me costó un total de 20.000 dólares (casi 100 millones de pesos colombianos). Fue lo que se me fue en total en el mundial”, mencionó el influencer.

Cabe recordar que Mauricio Gómez ahorró más de dos años para este viaje y no fue patrocinado por grandes marcas, a diferencia de otras celebridades colombianas. La Liendra pagó todos los costos que el Mundial de Qatar ameritó, como son los tiquetes en primera clase, hospedaje, alimentación, entradas a los partidos de fútbol y otros gastos.

La Liendra indicó que no todo en Qatar es caro y la relación con la moneda colombiana no es muy tan abismal. Sin embargo, teniendo en cuenta la cita del balompié orbital sí es un factor que mueve la economía con fuerza y debido a que cada fase vez es más costosa, decidió volver.

“De ahora en adelante las cosas van a ser más caras, las entradas a los partidos van a ser más caras, porque cada vez que usted se aproxima y se acerca a la final del mundial todo sube, pero en realidad fue porque el dólar está muy caro porque en sí Qatar no es un país caro. Un Riyal catarí equivale a $1.300 (colombianos), entonces no hay mucha diferencia, pero en sí los vuelos y los hoteles sí estaba muy caros”, señaló el influencer.

Finalmente, La Liendra dijo que no volvería a Catar porque le pareció un país aburrido, aunque por momentos dudó y mencionó que regresaría si su ídolo Cristiano Ronaldo llega con Portugal a la final del Mundial.

