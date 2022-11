A La Liendra lo mandaron a estudiar y se confesó: “Sí, quiero terminar el bachillerato”

Los influenciadores generalmente son centro de críticas por su nivel de educación, que en algunos casos no llega a la culminación de los estudios de secundaria. Un ejemplo de esto es el de Mauricio Gómez, mejor conocido como 'La Liendra' , que en varias ocasiones ha sido cuestionado por sus seguidores.

En una actividad en su cuenta de Instagram, el generador de contenido contestó la pregunta de un seguidor, en el que lo cuestionó por su escolaridad y lo interrogó por su futuro educativo.

“¿No le gustaría terminar sus estudios? No es hate ni nada, es una pregunta no más”, fue la pregunta del seguidor. El quindiano atinó a responderle y, además, l e contó cuál es la carrera que estudiará después de terminar el bachillerato.

"Liendritas, claro que me voy a graduar, claro que voy a terminar mi educación, no se les olvide que solo tengo 22 años. Sea como sea me voy a graduar. Pero esperen, yo no me quiero graduar desde mi casa o comprando el cartón", relató Gómez.

'La Liendra' les contó a sus seguidores el motivo por el que no se ha graduado y las aspiraciones que tiene al terminar su ciclo en el colegio.

"Siempre he querido ser personero. Todavía estoy muy joven y puedo hacer mi once desde un colegio normal. Dios quiera se pueda hacer el otro año y pueda ir a estudiar todos los días", agregó.

¿Por qué criticaron a La Liendra"

El quindiano se convirtió en tendencia tras publicar en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve posando feliz frente a un mural del extinto capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, ubicado en el barrio que lleva su nombre en una de las comunas de la capital antioqueña.

