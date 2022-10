La Liendra, criticado por el precio de su ‘gustico’: pagó más de $5 millones por tenis ‘futuristas’

Mauricio Gómez, como es el verdadero nombre del influencer quindiano conocido como La Liendra, les contó a sus seguidores que compró unos zapatos que le encantaron, no sin antes hacer una encuesta en sus historias de Instagram para preguntar a sus millones de fans si les gustaban o no los nuevos tenis que adquirió.

La polémica se armó cuando el generador de contenido les hizo saber a sus seguidores lo que costó el ‘gustico’ que se dio, pero antes aclaró que revelaba la cifra solo para que participaran en la encuesta.

“Ya me empezaron a criticar los zapatos, que parecen unos 'transmilenios', que parecen una plancha a vapor. A mí me encantan, tienen como un diseño futurista, la pregunta es si ustedes se los comprarían, les digo el precio solo porque estoy haciendo la encuesta. Me costaron 1.200 dólares”, señaló el quindiano.

El precio de los tenis, al cambio al día de hoy, sería de aproximadamente cinco millones de pesos colombianos. Varios seguidores respondieron que el influencer solo contó lo que le costaron para impresionar, muchos de ellos incluso se atrevieron a decir que Gómez solo habla de dinero, pero que ‘no tiene presencia’. El video lo publicó la cuenta de chismes rosa 'Rastreando famosos'

No es la primera vez que el generador de contenido es criticado por los usuarios en las redes sociales, muchos han hecho comentarios acerca de su ´pasado, su aspecto físico y por supuesto de cómo se gana la vida. Hasta de su vida amorosa han hablado, pues Gómez mantiene desde hace años un noviazgo con la también influencer Dani Duque.

La relación de los influencers es una de las más mediáticas de la farándula colombiana, pues en sus perfiles de redes sociales cuentan cada detalle de su vida. Incluso hace poco fueron centro de polémica por un video sexual. Aunque el incidente no pasó a mayores si sintieron vulnerada su intimidad y por el hecho ya hay una demanda contra los presuntos autores la divulgación del material con contenido sensible.

