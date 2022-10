A La Liendra lo destrozan en redes sociales por 'fotografiarse' con Pablo Escobar

Los influenciadores generalmente son centro de críticas debido a sus polémicas publicaciones en redes sociales en las que, por lo general, dolo se buscan interacciones y mayor número de seguidores. Un ejemplo de esto es el de Mauricio Gómez, mejor conocido como 'La Liendra', que en varias ocasiones ha sido cuestionado por sus salidas en falso.

En las últimas horas, el quindiano se convirtió en tendencia tras publicar en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve posando feliz frente a un mural del extinto capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, ubicado en el barrio que lleva su nombre en una de las comunas de la capital antioqueña.

Publicidad

“ Hoy conocimos el barrio de Pablo Escobar 🥶 Un lugar donde vive gente hermosa y niños con muchos sueños ❤️ no glorifico a Pablo ni lo admiro pero su historia me parece algo de loco y por eso me gusta visitar todos estos lugares con mucho respeto ⚡️QUE LES PARECIO EL BARRIO ? Y que otro lugar les gustaría que visitáramos ? Los leo”, trinó La Liendra.

En cuestión de minutos, miles de seguidores le escribieron, la gran mayoría de ellos criticando una supuesta apología al narcotraficante abatido en 1992 luego de fugarse de la famosa cárcel La Catedral.

Ante la avalancha de críticas, el generador de contenido terminó por desactivar los comentarios de la publicación. Uno de los que más 'palo' le dio en redes sociales fue el caricaturista pereirano Julio César González, más conocido como 'Matador'.

Publicidad

"Cuánta ignorancia en una sola foto", trinó el dibujante, lo que encendió las redes en contra del influenciador, quien hasta el momento no se ha pronunciado tras este nuevo escándalo.

Cuanta ignorancia en una sola foto. pic.twitter.com/iyAjkUlgQy — matador (@Matador000) October 31, 2022

Recordemos que este personaje es uno de los más mediáticos de la farándula colombiana. Sus excentricidades y polémicas llegan a más de 6.3 millones de seguidores en Instagram.

Publicidad

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y por qué la alcaldesa Claudia López no asume su responsabilidad por la situación de Bogotá: