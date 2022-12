"Me casaría como a los 45 años": el polémico pensamiento de La Liendra sobre el matrimonio

La Liendra confesó, a través de varias historias en su cuenta de Instagram, que no está en sus planes casarse ni mucho menos considera la posibilidad de hacerlo con su actual novia Daniela Duke hasta el momento.

Un usuario le preguntó al influenciador si le gustaría casarse y la respuesta de La Liendra sorprendió a más de uno, ya que solo contempla la posibilidad de hacerlo cuando tenga varios años de edad.

El pensamiento de la Liendra sobre el matrimonio escandalizó a más de uno en redes.

"Yo no tengo en mis planes casarme. Uy no y con Daniela ni siquiera hemos pensando en la idea de vivir juntos, ahora vamos a estar pensando en casarnos. Yo para casarme con alguien la única forma es que llevara con esa persona, por lo menos 15 años y yo tuviera como unos 45 o 50 años", dijo La Liendra en la red social.

A su vez, La Liendra manifestó que el hecho de casarse es algo "muy fuerte" y que está muy joven todavía para dar ese importante paso.

"Casarse es algo muy fuerte y uno está muy joven. No es algo que me sueñe, no es algo que quiera cumplir, al menos que llevara 20 años con alguien y ahí si me casaría. Ahorita ni en mis planes está. Además, uno puede dejar de querer a una persona en cualquier momento", finalizó el generador de contenido.

Por el momento Dani Duke, su actual pareja, no se ha pronunciado sobre el pensamiento que tiene su compañero.

Vea en video lo que dice La Liendra del matrimonio:

La Liendra ha sido noticia estos días por otro comentario polémico. En este caso se conoció que se burló del vestuario de mujeres en Qatar durante su estadía en el Mundial y por eso lo despedazaron en redes.

"No tenía unas que tape todo el rostro, esa está muy descubierta…yo quiero salir con mi novia para que no la pueda ver nadie", dijo La Liendra en uno de sus videos.

