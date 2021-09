Estas son las fotos privadas con las que pretendían extorsionar a Dani Duke

Desde hace varias semanas, la influencer paisa 'Dani Duke' le contó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram que estaba siendo extorsionada con algunas de sus fotos íntimas.

Contó que se mudó de casa y, al parecer, entre el trabajo que conlleva mudarse perdió su iPad. Sin embargo, esto no le causó preocupación, ya que pensó que en algún momento aparecería.

Luego de que la maquilladora se acomodara a su nueva casa, le llegó un correo electrónico de un desconocido diciendo que tenía en sus manos el iPad. Sin embargo, eso no fue todo, ya que el individuo pidió dinero a cambio de no publicar fotos sexuales e íntimas que la ‘influencer’ tiene guardadas en la nube de su aparato electrónico.

“Mi amor no busque más el iPad que ya apareció y también estas fotos. Si quiere me escribe y cuadramos. Usted me dirá por qué están melas para Telegram”, decía.

Ante las amenazas, la influencer decidió compartir un proyecto que tenía pensado publicar en sus redes sociales, pero que le tocó adelantar por la situación.

Estas son las fotos con las que estaba siendo extorsionada 'Dani Duke' y las que se conocerían en los próximos días:

Fotos filtradas de Danu Duke. pic.twitter.com/oYHkfxFs6Z — Chismes Colombia (@ChismesCol) September 6, 2021

