¡De no creer! Esto es lo más ‘tóxico’ que Lina Tejeiro le ha hecho a su pareja

A través de su cuenta oficial de Instagram , la actriz Lina Tejeiro respondió varias preguntas que sus seguidores le hicieron a través de la modalidad de preguntas y respuestas de la red social.

La actriz respondió varias inquietudes que tenían sus seguidores, pero la respuesta de Lina a una de esas preguntas dejó a más de uno sorprendido.

Uno de sus fans le preguntó, "¿Qué es lo más tóxico que has hecho?" y la actriz respondió jocosamente:

"Por favor no lo intentes en casa. Un día se me dio por cogerle el celular a mi pareja, encontré esta vida y la otra, estábamos ebrios, él también me cogió el celular, se encerró en el baño y para que no lo revisara yo me iba a tirar de un balcón", relató Lina.

A muchos de sus seguidores les pareció un poco 'tóxica' su actitud, aunque ella también lo reconoció, se río de la historia y aseguró que ya cambió.

A continuación, mire el video de Lina Tejeiro:

