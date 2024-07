'Deadpool & Wolverine' lidera las taquillas mundiales con $438.3 millones de recaudación

'Deadpoool & Wolverine' se ha convertido en número 1 en taquilla en todos los países en los que se ha estrenado, con una recaudación global de 438, 3 millones de dólares (unos 405 millones de euros), ha informado este lunes Disney en un comunicado.

La película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman era una de las más esperadas del año, como demostró que el primer avance del filme tuviera 365 millones de visualizaciones en 24 horas, meses antes de llegar a los cines.

Una cinta que se estrenó entre el miércoles y el viernes de la semana pasada en medio mundo y que en estos primeros días en salas ya se ha situado como la sexta más taquillera del año.

Estados Unidos y Canadá, con 205 millones de dólares de recaudación (unos 189 millones de euros), encabezan la taquilla del filme, seguido de China, con 24 millones, Reino Unido (22,1) y México (18,7), según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

En este filme, dirigido por Shawn Levy, Deadpool recupera a Lobezno en una historia que cruza continuamente las líneas temporales y que es un gran homenaje a Marvel, al mundo del cómic y al cine en general.

Regreso de Hugh Jackman

El regreso de Hugh Jackman como Lobezno, un personaje que tras 'Logan' (2017) había afirmado que no volvería a interpretar, generó un gran interés en esta nueva entrega de la saga de 'Deadpool', que en las dos primeras películas recaudó 1568 millones de dólares en taquilla, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

El director de 'Deadpool & Wolverine' es Shawn Levy, responsable de títulos como 'Night at the Museum: Secret of the Tomb' (2014) o 'Free Guy' (2021), que también se ocupó del guión junto a Reynodls, Rhett Reese, Paul Wernick y Zeb Wells.

El reparto se completa con Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams o Karan Soni.