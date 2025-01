¿Decepcionado? Manuel Turizo rompió el silencio sobre su imitador en Yo Me Llamo

El escenario del programa Yo Me Llamo vivió uno de los momentos más comentados de su décima temporada durante una de las audiciones. Un aspirante que buscaba imitar al cantante colombiano Manuel Turizo generó controversia luego de ser eliminado por los jurados, quienes consideraron que no lograba capturar las características del artista original.

El concursante interpretó el éxito musical 'Quiéreme mientras se pueda', compuesto por J. Vargas, J. Medina, J. Turizo, M. Turizo, F. Clemente, R. Cano y A. Francesco. Para su presentación, lució gafas oscuras, cabello corto, camisa blanca y jeans sueltos, en un intento de replicar el estilo característico del cantante.

Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para convencer a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, quienes le otorgaron tres estrellas rojas, sellando su eliminación en la etapa de audiciones.

Amparo Grisales no dudó en expresar su opinión contundente: “No estaba por ningún lado el personaje”, afirmó, dejando sorprendidas a las presentadoras del programa, Laura Acuña y Melina Ramírez, quienes comentaron con incredulidad: “Ay, ¿cómo no? Nosotras no sabemos nada”.

Por su parte, Rey Ruiz dio al concursante la oportunidad de interpretar la canción una segunda vez, sugiriéndole que no abriera demasiado la boca al cantar. A pesar del esfuerzo, los expertos no vieron en él el potencial necesario para avanzar.

Tras su eliminación en televisión nacional, el participante decidió dirigirse a sus seguidores a través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok. En el clip, agradeció el apoyo recibido y pidió ayuda para llamar la atención de Manuel Turizo, conocido por éxitos como “Una lady como tú”, “La bachata”, “El merengue”, “Vaina loca” y “Culpables”.

Para sorpresa del imitador, su mensaje llegó al cantante original. Manuel Turizo, de 24 años, respondió al video escribiendo: “Sí se llama mi bro”, dejando entrever su apoyo hacia el joven.