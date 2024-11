Defensora del Pueblo envía carta a Karol G por '+57': “Ojalá fuera más alternativo”

Tal fue la controversia que causó la canción '+57', que Karol G pidió disculpas a través de sus redes sociales y aseguró que la letra "se sacó de contexto". La polémica surgió luego de que varios usuarios rechazaran la letra al considerar que sexualizaba a las niñas.

"En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado”, escribió la paisa en una historia de Instagram.

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, la defensora del Pueblo, Iris Marín, comentó que “ojalá Karol G y el resto” pudieran hacer algo “más alternativo que ayude a evolucionar en este tema” en el país. Incluso, desde la entidad hicieron pública una carta dirigida a todos los cantantes hombres y mujeres que hicieron parte de la composición de ‘+57’.

“Más que una queja, es una invitación a conversar sobre el tema. Como lo sigo en la carta, yo no estoy de acuerdo con satanizar el reguetón, acusarlo de todos los males y el machismo de la sociedad, creo que es una expresión cultural valida, de hecho, algunas canciones me gustan”, señaló.

En ese sentido, Marín aseveró que tanto Karol G como los demás reguetoneros tiene muchos méritos y representan al país, por lo que no recalcó que no quiere entrar en “un debate de gritería” sobre si la canción está bien o está mal.

Por eso, dijo que lo que busca con la carta es invitarlos para que se sumen a canciones que hablen de igualdad de las mujeres o reivindican causas sociales.

“Realmente sí me preocupa mucho que la canción asocia al país con un país de una rumba, de drogas, donde hay una niña que es valiosa porque ‘es mamacita desde los 14 años’ y eso, además de cosificar, tiene varios elementos complicados”, insistió.

La defensora Marín citó una parte de la letra de la canción y manifestó su desacuerdo, entendiendo el contexto de violencia en el país: “El de la ‘mujer que tiene dueño y se escapa’, en un país de feminicidios porque los hombres se creen dueños de las mujeres y las matan”, dijo.

Agregó que es delicado el tema de los menores de edad en un país “donde realmente hay violencia sexual grave, extrema y masiva contra los niños y, particularmente, contra las niñas”.

“Entonces, estos datos que pasan por alto o no toman conciencia o no sienten que sea su rol, porque son cantantes, no son el Estado; un poco el llamado es a que tengan en cuenta que sí tiene un rol”, sentenció.