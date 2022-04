Desafío The Box 2022: por segunda vez en la historia del programa un participante fue expulsado

Este lunes, en un nuevo capítulo del Desafío y por segunda vez en la historia de este programa que lleva 18 años, un participante fue expulsado por incumplir las normas de la competencia.

Mientras se disponían a presenciar el Desafío a Muerte de las mujeres, Andrea Serna los sorprendió al revelar las pruebas que demostraban que uno de los participantes guardó alimentos no permitidos después de la prueba de Sentencia y Hambre.

Tras presenciar las imágenes, los demás participantes se mostraron sorprendidos ante la trampa hecha por el competidor e invitaron a asumir la responsabilidad del hecho. Otros, por su parte, fueron un poco más diplomáticos y expresaron que esta acción podría ser consecuencia del hambre.

Dicho lo anterior, en este episodio no hubo Desafío a Muerte, pero si, por segunda vez en la historia del programa, un participante, en este caso Ossa, fue expulsado y tuvo que abandonar inmediatamente la competencia.

Ossa asumió la responsabilidad de sus actos y admitió que, “no tomé las decisiones adecuadas. Me voy muy triste, no es la forma en la que quería salir del Desafío, pero las reglas son las reglas”.

Los participantes reaccionaron tras la expulsión: