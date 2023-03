Desafío The Box: Black reconoce que sí le gustaría cambiar de equipo por conflictos en Gamma

No mejora el ambiente dentro de los integrantes de Gamma con su compañero Black en el Desafío The Box. Aunque a veces intentan incluirlo en actividades o conversaciones del equipo, él se siente incómodo.

Antes del Desafío de Sentencia y Bienestar, los concursantes de Gamma opinaron que él no debería ir a la prueba de agua, pues ya habían evidenciado las capacidades de Iván en esa pista y podría ser de ventaja en el box azul.

Sin embargo, Black no estuvo de acuerdo con sus compañeros y manifestó que ellos no podían opinar de él si no lo han visto en las pruebas de agua, que no lo podían apartar por eso.

De hecho, en el box azul, el representante de Putumayo demostró que tenía la razón y le cambió el pensamiento a sus compañeros, pues tuvo puntería al momento de lanzar el balón a la jaula de la prueba y, pese a su tamaño, recorrió la pista en un tiempo favorable para su equipo.

Gamma terminó ganando en el Desafío de Sentencia y Bienestar por lo que recibió elementos como colchonetas, mesas, platos, cubiertos, un machete y así mejorar su estadía en playa baja, lugar en el que se encuentra por una falta al reglamento por parte de Black. En la segunda posición terminó Omega, que decidió quedarse con las camas en la casa.

Además, Gamma fue premiado con una serie de productos como mascarillas faciales, pero Black no quiso participar por la relación que tiene con sus compañeros.

De hecho, confesó que si tuviera la oportunidad cambiaría de equipo, pues no le gusta que los demás hablen a sus espaldas o tomen decisiones sin consultarles.

Sin embargo, la presentadora Gabriela Tafur lo aconsejó al decirle que es un ejemplo para los habitantes del Putumayo y debería aprovechar su participación en el Desafío para aprender, ser feliz y representar a su departamento.

