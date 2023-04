Desafío The Box: Gema le pide a Dios fuerza para aceptar su nuevo “look” y Beta pasa una mala noche

En un nuevo capítulo del Desafío The Box , el equipo Beta pasó un mal rato, pues en la prueba de servicios les dieron la opción de pagar un arriendo para no tener que pasar la noche en tablas en playa baja, pero, ellos decidieron no aceptar.

Sin embargo, solo bastó una noche para que todos cambiaran de opinión, pues el clima les jugó una mala pasada y las fuertes lluvias se hicieron presentes, de inmediato se arrepintieron de no haber pagado el arriendo.

La lluvia llegó de la nada y lo único con lo que contaba Beta era una capa, esto no fue suficiente y para incomodidad de ellos en medio de la noche pasaron frío y no pudieron descansar ni estar preparados para la prueba.

Por otro lado, Ricky, del equipo Beta, se sentía perdido por lo que decidió acudir a Gema y escuchar los sabios consejos que ella siempre suele brindarle a sus compañeros.

Publicidad

“Estás en una edad en la que se está definiendo qué quieres ser, además estamos en el año siete, porque estamos en el 2023 y cuatro y tres son siete. Es un año de alucinación y de dudas”, fue el consejo que le dio Gemma a Ricky.

Sin duda, las palabras de Gema hicieron que los demás compañeros explotaran de la risa. “Hace mucho no me reía tanto”, comentó Valeria.

Ricky les pidió el favor de que no se burlaran, puesto que no era un tema de risa. “Ellos están en otra edad, en otras experiencias”, comentó Gema ante la situación.

Publicidad

Además, Gema rompió en llanto y le suplicó a Dios que la ayudara a continuar en el Desafío The Box, pues debido a su corte de cabello no se sentía bien consigo misma.

“Dios te pido me des fuerzas, para aceptarme con este corte de cabello, no ha sido fácil”, dijo Gema.

Le puede interesar: