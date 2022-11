Detalles de ‘La Conquista Tour 2020’, el show virtual de Jessi Uribe y Paola Jara

Los reconocidos cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara pasaron por los micrófonos de Mesa BLU para hablar sobre ‘La Conquista Tour 2020’, evento que se da en medio de la pandemia de coronavirus y que realizarán para Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, España y Estados Unidos de manera simultánea.

“Estamos felices por esta nueva propuesta. Lo teníamos planeado para hacerlo en todo el país, pero quisimos hacerlo así porque las cosas van muy bien”, dijo Uribe.

Publicidad

Vea aquí: ¿Cómo es dormir con Paola Jara? La respuesta de Jessi Uribe hizo reír a más de uno

“Como todos los gremios, nos estamos reinventando y adaptándonos a esta nueva vida, por eso surgió esta idea. Hay tres localidades: la primera en donde podrán entrar 30 minutos antes para ver cómo nos preparamos, la platino que tienen acceso al camerino y al show y la VIP es el acceso al evento”, explicó Jara.

A propósito del precio de las boletas, la pareja confirmó que hay tres opciones para ser parte de esa experiencia virtual.

“Hay tres opciones: la VIP vale $25.000, la platino $50.000 y la experiencia tour $100.000”, comentaron.

Publicidad

Carrera de Jessi

“Crecí escuchando música ranchera, a mi papá, Fernando Uribe, y desde los 15 años trabajaba como mariachi”, explicó.

Publicidad

“Participe en el Latin American Idol y fue una experiencia bonita, pero no lo mejor que me pasó porque el formato de ese programa era muy popo. Entonces me pusieron una canción de RBD y para fuera”, añadió.

¿Estudió música?

“Terminé el bachillerato y me fui a trabajar de mariachi, hice semestre y medio de música en la UIS, pero realmente no me gustó. Yo estaba solo, entonces mi papá y mi mamá no podían pagar la carrera”, dijo.

Paola Jara y su carrera artística

Publicidad

“Mi papá me dijo: ‘si usted algún día llega a grabar un disco me suena el nombre de Paola Jara porque mi apellido es muy feo’”, reveló.

“Desde el colegio en los Intercolegiados. A los 14 años me abrieron las puertas y vieron que había escasez de mujer en el género ranchero, entonces a partir de ese momento me enfoqué en eso”, comentó.

Publicidad