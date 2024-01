Diamante Eléctrico se acerca a nuevo álbum estrenando un nuevo sencillo

La banda de rock colombiano Diamante Eléctrico formada en 2012 regresa a la escena con el estreno de su nuevo sencillo 'Porcelana', que va encaminado a su octavo álbum. Su música se caracteriza por su mezcla de rock, pop y electrónica, con letras que abordan temas como el amor, la vida en la ciudad y la política.

"Porcelana es un nuevo comienzo, un sonido diferente para Diamante. Este álbum y esta canción tienen un sonido más Lo-Fi en comparación con nuestros trabajos anteriores. Creo que también es un momento de cambio en nuestra manera de escribir canciones, especialmente con 'Porcelana', un sencillo lleno de melancolía", dijeron desde la banda.

En 2024, Diamante Eléctrico llevará su energía contagiosa a seis ciudades icónicas de América Latina. Las fechas confirmadas hasta ahora incluyen Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, Xalapa, Puebla y Guadalajara.

SU carrera está con Diamante Eléctrico (2013), B (2015), La Gran Oscilación (2016), Buitres (2018); Buitres & Co. (2019), donde el grupo revisitó su álbum con invitados destacados como Enrique Bunbury ("Hacia La Noche"), Alison Mosshart de The Dead Weather ("El Naufragio") y Vicente García ("Solo Tú, Dueles"), y Mira Lo Que Me Hiciste Hacer (2021). "Leche de Tigre" es su último álbum, lanzado el 1 de marzo de 2023.

Diamante Eléctrico ha consolidado su lugar en la industria musical con su reciente victoria en los Latin Grammy 2023 y su nominación al Grammy 2024. La banda, liderada por Juan Galeano y Daniel Álvarez, ha ganado cuatro Latin Grammy en sus 11 años de carrera.

Algunos de los éxitos más conocidos de Diamante Eléctrico son:



Daniboy

Persona Favorita (con Conociendo Rusia)

Antes de ti

Gobiérname

Dosis

Pérdida Total (ft. Leonel García)

Qué bonito es lo bonito

Leche de tigre (ft. Adrián Quesada)

