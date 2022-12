Diez películas inolvidables de Sophia Loren, el mito erótico del cine italiano

Sophia Loren cumple 85 años y lo hace con la misma energía de siempre e inmersa en el rodaje de su nueva película: "La vita davanti a sé".

La diva italiana, icono de la belleza mediterránea admirada en todo el mundo, conmemorará el próximo año 70 años de carrera y quiere regalar a los amantes del cine un nuevo trabajo, un filme dramático, con mucha fuerza, en el que interpretará a una exprostituta judía.

Entre sus numerosos trabajos, Loren siempre será recordada por películas como "Africa sotto i mari" (1953); "Attila" (1954); "Peccato che sia una canaglia" (1954); "That Kind of Woman" (1959); "La Ciociara" (1960); "Matrimonio all'italiana" (1964), "I girasoli" (1970); "Una giornata particolare" (1977) o "Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova" (1978).

Aquí algunas de las inolvidables escenas de películas en las que participó:

La ladrona, su padre y el taxista (1954)

Orgullo y pasión (1957)

La campesina (1957)

El Cid (1961)

Ayer, hoy y mañana (1963)

Matrimonio a la italiana (1964)

La caída del Imperio romano (1964)

Arabesco (1966)

Una jornada particular (1977)

África bajo el mar (1953)

