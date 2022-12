Díganme feliz día del padre: el “descuido” que Lina Tejeiro compartió en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Lina Tejeiro compartió varias historias que le sacaron sonrisas a más de uno.

En una serie de videos, Lina, en medio de risas, mostró a sus seguidores lo que ella calificó como un “descuido de cuarentena”.

“La cuarentena me tiene muy descuidada, me vi al espejo y tengo bigote, pero eso es porque uno usa tapabocas todo el tiempo entonces no tengo la necesidad de quitarme el bigote”, dijo la actriz.

En otra historia les dijo a sus seguidores que así algunos no lo vieran, ya bien podrían desearle feliz día del padre.

Estos son los videos compartidos por la actriz:

Lina Tejeiro tiene bigote pic.twitter.com/nUdodqSQMh — Qué tal esto (@CorreDile) June 22, 2020

