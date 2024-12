¿Don Omar en Bogotá? Crece rumor de posible concierto del puertorriqueño

Para nadie es un secreto que, en 2024, Bogotá se convirtió en capital regional de música gracias a los diversos conciertos que albergó a lo largo de los meses. Géneros como rock, reguetón, salsa, popular y muchos más tuvieron un espacio en los venues principales de la ciudad como El Campín, Coliseo MedPlus y Movistar Arena.

Ahora, cerrando el 2024, miles de personas esperan con ansias qué artistas serán los próximos en llegar a la capital del país, y, según el empresario de concierto Miguel Gutiérrez, uno que pronto llegará será Don Omar, quien llegaría para dar su último concierto en territorio colombiano en 2025.

Don Omar Foto: Instagram

¿Dónde y cuándo sería el concierto de Don Omar en Bogotá?

Aún es poca la información en torno a este evento en la capital del país, pero, según algunas voces, sería entre mayo-julio en el que llegaría el puertorriqueño a territorio colombiano. Ahora bien, dónde será es pronto para decirlo, pero dos venues se apuntan como los favoritos: Coliseo MedPlus y estadio Nemesio Camacho El Campín, que, en especial, tendría mayor chance el segundo, aunque algunos dudan si podría llenar el coloso de la 53. Pero el éxito de System of a Down y la recepción de Karol G, Maluma y otros más en este recinto tendría motivados a los empresarios para llevarlo allí.

¿Cuándo fue la última vez que visitó el país?

En abril de 2018, Don Omar visitó Colombia en el marco de su 'Forever King... The last tour', que fue un éxito total con la presencia de miles de personas. En aquella ocasión, el puertorriqueño contó con la participación de Tego Calderón y J Álvarez. Fue esto en el Club Bellavista Colsubsidio en una época en donde la música no tenía la misma fuerza que en la actualidad tiene. De darse su regreso, será un hito para el reguetón, pues, según muchos, él es considerado el rey de reguetón.