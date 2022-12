El cartel no me perdona: presentador de Miss Universo indigna con opinión de Colombia

El presentador de Miss Universo, Steve Harvey, indignó una vez más a cientos de colombianos en redes sociales luego de referirse a su error en el certamen de 2015, cuando le dio la corona a la más bella del mundo a Ariadna Gutiérrez por error.

Luego de llamar a Colombia como la finalista número 20 en el certamen de belleza, el presentador hizo un chiste sobre el error que cometió en 2015, aunque Gabriela Tafur, la representante nacional le dijo que “ya lo había perdonado”, Harvey causó molestia por su respuesta.

“La mayoría ya me perdonó, pero el cartel aún no me perdona”, dijo Harvey.

De inmediato, las redes sociales se llenaron de comentarios en contra del presentador por la insinuación y referencia a los carteles de narcotráfico en el país.

Que mal chiste sobre #MissColombia en #MissUniverse2019 ¿De que cartel habla el sr? — Sebastian Jaramillo (@SebasJaramillob) December 9, 2019

