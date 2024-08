El caso de Jan Broberg tendrá su propia serie: una cruda historia de abuso

Una de las historias de abuso infantil más desgarradoras de la historia de Estados Unido tendrá su propia serie en Universal Plus. Era principio de los 70 cuando la, ahora actriz, jan Broberg fue víctima de abuso por parte de Robert Berchtold, un amigo cercano de la familia, pero que era 28 años mayor que ella.

El caso de Jan Broberg

Durante su tiempo cercano a la familia, este logró secuestrarla en dos ocasiones e incluso llegó a casarse con ella en México dejando una secuela de daño, que por la confianza que existía, ella nunca sospechó que se tratara de algo malo. Pese que lograron recuperarla, ella estaba bajo la idea de que tenía que cumplir una misión de otro planeta, pues la mentira que usó es que ella era la elegida por los alienígenas para salvarla a ella, al mundo y su familia, pensando, incluso, que estaba enamorada de él.

“Queridos Bob y Mary Ann. No me dejan hacer lo correcto así que tengo que hacer lo incorrecto. Me voy sin “B” (el apodo de Robert) y no pienso regresar hasta que me acepten como soy. No puedo aceptar su religión ni su torcida moral. Yo solo quiero ser yo y estar con B. Antes de que estemos todos destruidos, déjenme ir. Jan”, escribió ella en una carta, tratando de cumplir dicha misión.

EL FBI logró capturar a este hombre y no fue hasta los 16, plazo máximo que tenía para "cumplir la misión" fue que cayó en cuenta de toda la mentira. Ahora, ella es actriz y Universal Plus contará su historia en 'A Friend of The Family', una miniserie que mostrará todo lo sucedido.

El caso de Jan Broberg tendrá su propia serie // Foto: Universal

'A Friend of The Family', el caso de Jan Broberg

"Tuve la oportunidad de contar mi historia y la primera vez que lo hice, me sentí como, Dios mío, me siento más ligera. Y cada vez que tengo que contarlo, es casi como si estuviera contando la historia de otra persona. Lo he hecho tan a menudo que no me desencadena mi historia. Solo sé que mi historia es lo suficientemente poderosa como para que la gente la vea", dijo la propia Broberg en diálogo con varios medios en Latinoamérica.

La serie que relatará todos estos sucesos, según dice, serán un reflejo para hablar de lo delicado que son los abusos, que "gracias a Dios no le atormentan la vida". Pero sí quedan recuerdos vivos que el mundo debe conocer para evitar que su historia se repita en más niños en el mundo.

"Ya sabes, tenemos que creerles a las víctimas. Y luego se convertirán en sobrevivientes y luego, con esperanza y sanación y financiando las cosas correctas, podemos ayudarlos a sanar para que estén prosperando y ayuden a evitar que esto le suceda a la próxima generación. Así es como funciona", añadió,

La serie se estrenará este 14 de agosto de 2024 y tendrá solo 9 episodios.