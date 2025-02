El conmovedor homenaje de Silvestre Dangond a Omar Geles por su cumpleaños

En mayo de 2024 el vallenato vivió un triste episodio en su historia con la muerte de Omar Geles. Iconos del género y personas de la industria musical colombiana rindieron un homenaje a su legado, que, por muchos años, inspiró a varios artistas a la hora de componer y crear música.

Uno de los más afectados fue Silvestre Dangond, quien, días antes de su muerte, compartió con él en su concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. A través de redes sociales, en ese momento, el artista compartió varias palabras conmovedoras por su partida: “Todos saben el amor inmenso que siento por ti y por tus canciones. Media carrera mía está en tus manos, negro. Te adoro, mi negro, te quiero”, dijo esa noche en el estadio.

"Primero que todo, mi sentido pésame a toda la familia. Él siempre me hizo sentir que los Geles eran mi familia. Tengo gratos e inolvidables momentos con él (…) Me levanté muy temprano, con ganas de venir a verte y darte las gracias por las 12 canciones que me disté. Me las disté con el alma y comprendí que iban a ser un éxito”, expresó en esa ocasión.

Ahora, el 15 de febrero se celebra su cumpleaños y miles de personas recordaron su legado nuevamente; nuevamente, Dangond fue uno de ellos y lo hizo sacando la canción ‘Blanco y Negro’ en memoria a lo que vivieron esa noche en el estadio capitalino.

Publicidad

“Quién iba a pensar que el homenaje era para ti! Verte, abrazarse con fuerza y agradecerte me dio paz después de lo difícil que fue despedirte. Gracias por tu arte, por tu alma y por todo lo que nos dejaste. ¡¡¡Te adoro mi negro!!!, dijo sobre el video que sacó en memoria del maestro.