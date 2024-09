El dúo Feid y Yandel lideran una semana llena de estrenos musicales en Colombia

“Otro palo”, fueron los comentarios que dejó el estreno de ‘Habláme Claro’ de Feid y Yandel. Buscando superar lo que lograron con ‘Brickell’ o ‘Yandel 150’, este tema apunta a ser parte de cientos de listas de reproducción en todo el mundo con un toque lento y romántico que caracteriza a estos dos artistas.

El mejor dúo, no falla"; "Aquí los que ya saben que será un palo a nivel mundial"; "Esta dupla es mi top"; "Ojalá este tema sea super exitoso y suene en todo el mundo"; "Definitivamente ninguna de las canciones que han hecho ustedes juntos decepciona", fueron algunos comentarios en el video oficial de esta canción.

Una vez más, Feid se posiciona como uno de los artistas más relevantes de la actualidad en el género urbano y esta colaboración con Yandel ratifica su importancia en la industria musical.

Este es el video de esta canción:

Publicidad

El regreso del maestro Charly García

Hablar de rock en español es poner a Argentina como punto de partido de una revolución musical que apareció en los 80s por varios precursores como Fito Páez, Gustavo Cerati, Luis Albetto Spinetta y, por supuesto, el maestro Charly García.

Ahora, este último, regresa con su nuevo álbum ‘La Lógica del Escorpión’, que es un viaje en los estilos clásicos del rock argentino de los 80s con los toques de pop que impulsaron a lo más alto este país como referente de Latinoamérica.

Publicidad

“Incluye colaboraciones de ilustres amigos también históricos del rock en español, como Fito Páez (“Rock and Roll Star”), David Lebón (“El club de los 27” y “La Medicina n°9”), y Pedro Aznar (“América”), más la voz del recordado Spinetta (“La Pelicana y el Androide”)”, indicaron desde Sony Music.

Más estrenos musicales en Colombia

‘Por si no te vuelvo a ver’ de Morat: un himno sobre los amores de verano y la importancia de vivir el momento. La banda colombiana ha combinado su estilo pop con la energía del rock de los 80, creando una canción que invita a disfrutar al máximo. El videoclip, ambientado en un campamento de verano, complementa la letra y refuerza el mensaje de aprovechar cada instante.

‘Enamorao’ de Nico Hernández y Jhonny Rivera: un tema que apunta a ser un himno del amor con la unión de dos puntos del género popular del antaño de Rivera y la frescura de Nico, que, por supuesto, le da mayor profundidad a su letra: “Esta canción me emociona mucho, es un gusto poder grabar junto a uno de los iconos de la música popular de mi país”, dijo Hernández.

‘40’ de Soley: nuevamente ‘La Bellakita’ le apunta a una canción cargada de ritmos pegajosos, que buscan que quienes escuchen esta canción no dejen de bailar por hora en la disco, además usando ritmos del Caribe, demuestra su evolución como artista para implementar todo lo que ha aprendido en sus últimas colaboraciones.

Publicidad

‘Gané cuando te perdí’ de SOG y Piso 21: parte de grandes éxitos con Blessd y Ryan Castro, SOG es uno de los productores más importantes del país y, ahora, llega con Piso 21 para presentar esta canción dedicada al desamor para darle un último mensaje a ese amor que se fue.

‘Solo’ de Checho Corleone: el artista puertorriqueño estrena este nuevo álbum lleno de canciones con un potencial del reguetón clásico, que, en algún momento, lo posicionó como uno de los referentes del género. “Cada canción tiene una esencia única, y quería que la fanaticada pudiera encontrar una conexión personal con ellas y la esencia de mi estilo plasmada en cada tema”, dijo.

Publicidad

‘Música de contrabando’ de Los PetitFellas: es un viaje sonoro por las calles de su barrio, un reflejo auténtico de su vida diaria en esta nueva ciudad que los ha inspirado profundamente y que ha conectado con ellos de una forma muy especial.

‘Moncler’ de Andy Rivera: el artista sale con esta canción con ritmo pegado y bailable al mejor de su estilo como cantante. Relata el desea de estar con esa persona especial y se llena de palabras lindas para lograrlo, demostrando que su cariño es real.

‘La Pena’ de Mike Bahía: el vallecaucano sigue haciendo honor a sus raíces y por eso llega con esta salsa para hablar de esa pena que queda de los silencios y de esos momentos perdidos con una persona que no supo valorar un amor real.

'Pikito' de La Gabi: inspirada en nuevas emociones, la cantante caribeña busca transmitir la sensación de las "mariposas en el estómago" que provoca un beso especial. Este sencillo estará acompañado de un videoclip grabado en la escena urbana de Miami, acompañado de un baile que refleja los inicios de la artista.

Publicidad

'La Torre Picasso' de Arde Bogotá: una canción que trae una letra profunda sobre la sociedad a través de la mítica torre de Madrid, España, en un concepto de qué pasaría si hubiese sido hecha para conmemorar el estrés, la vida adulta, la corrupción y las obligaciones.

'No vengas a mí' de Ana Ro: inspirada en Selena nace esta canción con toque de cumbia mexicana, la cual relata una relación del pasado de la que queda los recuerdos y tranquilidad de recordar sin rencor los errores vividos en ese momento.

Publicidad

'La Ladrona' de Grupo Fuego: un nuevo ritmo invade la pista de baile con nuestra versión cumbiera de 'La Ladrona'. En esta divertida reinterpretación, el hombre protagonista le advierte a su amada que su corazón es un tesoro frágil que debe ser cuidado.

'Rayito' de Gigi Méndez: “Me siento muy emocionada porque pocas veces hago canciones para dedicar, pero este lanzamiento significa mucho", dijo sobre esta canción, pues con un sonido fresco invita a soñar y celebrar el amor de una forma pura.

'Me olvidé de vivir' de Patrick Delmas: un himno francés que ha resonado en nuestro artista, invitándolo a compartir su mensaje con la juventud de hoy. En un mundo acelerado, dominado por las redes sociales y el consumismo, esta canción nos recuerda la importancia de vivir el presente.

'La Moral' de Criss & Ronny: este dúo trae esta champeta con un mensaje profundo al amor de una madre y todo lo que es capaz de hacer por sus hijos, “Fueron sus oraciones las que me alejaron del camino malo, sangre y sudor me costó lo que he logrado, los que me llamaban loco ahora me dicen el orgullo del barrio", dijeron.

Publicidad

'Millón en la mente' de 3USY: un terremoto sónico que sacude los cimientos del UK drill. Sus ritmos frenéticos y letras crudas capturan la esencia cruda y visceral de este género.

'Sobre la mesa' de Mayppel: un tema melancólico que busca relatar la historia de un amor que se fue y dejó un dolor fuerte, por lo que ahora deberá luchar contra los recuerdos y la soledad, que, sin duda, no es algo fácil. Este es el comienzo de una importante carrera musical.

Publicidad

'La Piratia' de El Chakal del Sur: "Queremos que la gente se divierta y se sienta identificada con la fiesta y el ritmo contagioso. ¡Es una celebración de la vida y la música que no se debe perder", dijeron, pues este tema cuenta la historia de una mujer que conquista sin miedo al qué dirán.

'Expulsada' de Rey Lancheros: un himno para que los han sufrido el engaño y no saben cómo expresar lo que sienten. Una canción que es perfecta para dedicar y sufrir durante un desamor que dejó una huella en el corazón.

'Pretendes' de Stefany Zabaleta: la colombiana presenta esta canción dedicada a los hombres que juegan con un amor real y cariño, que luego se van y regresan como si nada pasar. Una letra profunda de los errores que se cometen por parte de las personas en las relaciones.

'XFA Quedate' de GIA y J1: “Este tema es muy interesante porque habla del amor de una manera sincera, desde una perspectiva moderna pero con un toque clásico, logrando que sea muy especial y diferente”, dijeron.

Publicidad

'Saltando en la luna' de Diza Wo: una metáfora poderosa para capturar el viaje de alguien en el umbral entre la realidad y el sueño, entre el éxito y las dificultades. Refleja la dualidad y el contraste que vive un artista.