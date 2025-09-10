El dúo Jesse & Joy regresa a Bogotá con varias sorpresas: música, anuncio y hasta serie

Bogotá se convirtió en una parada obligatoria para muchos artistas, por lo tanto, el dúo mexicano Jesse & Joy no iba a ser la excepción a esta tendencia, por lo tanto, el concierto que tendrán el 14 de septiembre será parte de eso y, por eso, tendrán como parte del show a Sofía Córdoba, la cantante y compositora colombiana.

"Espero que la gente pueda bailar y soltar cualquier tipo de frustración. Para mí, esta canción es un recordatorio de que las cosas buenas se logran con trabajo y que el rechazo es un síntoma de que algo mejor está por venir", dijo Córdoba sobre la posibilidad de estar al lado del dúo mexicano.

Pero es que el show estará cargado de cosas importantes, marcando la relación de estos mexicanos con los colombianos en la búsqueda de una unión musical, más allá de lo que, hasta ahora, significaba sobre la percepción en el país.

Además, de antesala del concierto, Jesse & Joy presentaron lo que será su nueva serie y que estará disponible en HBO Max, en donde tendrán un momento íntimo de sus carreras.

A lo largo de cuatro episodios, la serie reconstruye los momentos más significativos de su vida familiar y artística, desde la fuerte influencia de su padre que marcó distintas etapas de sus vidas, hasta los procesos de sanación que dieron origen a sus canciones más personales.

"La producción aborda temas sobre sus relaciones familiares, identidad, salud mental y duelo, entre tantas otras vivencias, siempre desde la experiencia personal de los artistas, generando una conexión auténtica con la audiencia", explicaron desde HBO Max.