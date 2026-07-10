El emotivo homenaje que le hizo Luis Alfonso a Yeison Jiménez a seis meses de su muerte

A seis meses de la muerte de Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, su legado continúa vigente entre artistas, seguidores y colegas que compartieron con él su pasión por el género. Uno de ellos es Luis Alfonso, quien decidió rendirle un sentido homenaje con el lanzamiento de la canción "Adiós Amigo", estrenada el pasado 9 de julio.

La partida de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero, dejó un profundo vacío en la industria musical. Sin embargo, para quienes trabajaron a su lado o encontraron inspiración en su trayectoria, su recuerdo sigue siendo una motivación para mantener viva la esencia de la música popular regional colombiana.

Luis Alfonso y Yeison Jiménez // Fotos: AFP.

En conversación con Blu Radio, Luis Alfonso explicó que el propósito de este homenaje va mucho más allá de una canción, pues busca preservar el impacto que dejó el artista dentro del género.

"Parcero, llevando su legado, llevando su legado, no dejando morir las cosas que hizo en vida, por la vida, por el gremio, por el género como tal, porque fue un hombre apasionado. Un hombre que puso la vara muy alta y que dio demasiado material, demasiada música para nosotros, para su público y para toda la gente que lo quisimos y que lo admiramos mucho".El cantante destacó que el mejor tributo que pueden hacer quienes continúan en la industria es seguir fortaleciendo la música popular, una causa que, según él, siempre defendió Yeison Jiménez.



"Entonces llevar su legado es seguir trabajando en lo que el hombre trabajó, que fue amar la música popular regional colombiana".

"Adiós Amigo", un homenaje cargado de sentimiento

Con "Adiós Amigo", Luis Alfonso busca conectar con quienes aún recuerdan a Yeison Jiménez y reconocen el aporte que hizo al crecimiento de la música popular en Colombia. El sencillo representa un mensaje de gratitud y respeto hacia un artista que, de acuerdo con sus propias palabras, elevó el nivel del género y abrió camino para nuevas generaciones de intérpretes.