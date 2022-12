El fenómeno Rosalía, el homenaje a Juanes y los grandes ganadores de los Latin Grammy

El Grammy Latino celebró este jueves sus 20 años entre el recuerdo de temas como "La vida es un carnaval" y "Querida", y el mensaje de protesta contra un Chile que "tortura, mata y viola" que Mon Lafarte se escribió en sus pechos.

La gala comenzó con un homenaje a leyendas de la música latina como Celia Cruz, Juan Gabriel, Joan Sebastian y Soda Stereo.

El primer ganador de la noche fue Juan Luis Guerra, que ganó con "Literal" el premio a mejor álbum contemporáneo/fusión tropical, que le siguió a otro que ganó en la ceremonia previa a la gala en la que se entregan la mayor cantidad de categorías.

Lafarte, que ganó como mejor álbum de música alternativa, llegó a la alfombra roja de la gala y destapó sus senos con el mensaje "En Chile torturan, violan y matan" en letras negras y mayúsculas.

"Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro, Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia", leyó una décima que le dio otra cantora chilena.

El fenómeno Rosalía

La española Rosalía se llevó este jueves el Grammy Latino al mejor álbum por ‘El mal querer’ y selló una noche perfecta con triunfos en cinco de las seis categorías en las que estaba nominada.

"Es lo último que me esperaba, se los juro por Dios", expresó la talentosa intérprete al recibir el quinto gramófono de la noche. "Intento de verdad, trabajando muy duro, de estar a la altura de su cariño y su apoyo", agregó.

Por su parte, Alejandro Sanz junto a Camila Cabello ganaron el premio a la Grabación del año por ‘Mi persona favorita’ en la vigésima edición de los Latin Grammy.

La cantante colombiana Karol G sorprendió en la gala con un remix de su última canción, ‘Tusa’, hecho junto a su compatriota Dj Felo utilizando un nuevo teléfono de Google.

Desde la azotea del hotel Palms en la ciudad de las luces, los artistas aparecieron en un video transmitido en uno de los descansos comerciales de la velada mientras usaban el Google Pixel 4 para remezclar esa canción en la que Karol G colabora con la rapera estadounidense Nicki Minaj.

Precisamente, se vio al colombiano haciendo un "experimento de música" con Motion Sense, la tecnología de gestos del teléfono.

Metallica se sube al escenario de los Latin Grammy para homenajear a Juanes

Juanes recibió un homenaje en la gala de los 20 Latin Grammy de la mano de Lars Ulrich, el batería del grupo Metallica, la banda favorita del colombiano que se subió al escenario y dejó al cantante con la boca abierta y sin poder contener su sorpresa.

"Una de las razones por las que hago música son ustedes, me cambiaron la vida, gracias", le dijo Juanes a Ulrich con el público de Las Vegas en pie.

Segundos antes, el músico homenajeado no podía contener la sorpresa por el momento, completamente inesperada tanto para él como para el resto de asistentes a la gala.

‘Calma’ de Pedro Capó se llevó el premio a la Canción del año.

‘Calma’ se impuso en este apartado a ‘Mi persona favorita’ de Alejandro Sanz y Camila Cabello; ‘No tengo nada’ de Alejandro Sanz; ‘El país’ de Rubén Blades; ‘Kitipún’ de Juan Luis Guerra; ‘Desconstrução’ de Tiago Iorc; ‘Quédate’ de Kany García y Tommy Torres; ‘Querer mejor’ de Juanes y Alessia Cara; ‘Un año’ de Sebastián Yatra y Reik; y ‘Ven’ de Fonseca.

Pero tal vez el instante más emocionante fue ver el regreso a los escenarios de Vicente Fernández, el mito mexicano que hoy estuvo acompañado por su hijo Alejandro y su nieto Alex.

"Saben que en estos eventos tenemos el tiempo bien medido, me quedaron como 50 canciones", bromeó cuando el público le pidió otro tema.

Y si las nominaciones quizá no reflejaron fielmente todo el eco que ha logrado el género urbano, la gala de los Latin Grammy no pudo negarlo de ninguna manera: Ricky Martin estrenó junto a Bad Bunny y Residente su tema "Cántalo", y Ozuna y Bad Bunny, por su parte, también ofrecieron dos de las actuaciones más espectaculares de la noche.

