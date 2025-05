El histórico dato que dejó la venta de Bad Bunny en Medellín: "Nunca visto"

El'Conejo Malo' puso a correr a miles de personas en pocas horas y es que su concierto en Colombia promete que será algo inolvidable e histórico. Luego del anuncio el 23 de enero, se esperaba que agotaría en pocas ese estadio, pero nadie imaginó que el mismo 8 de mayo se confirmarían dos fechas más y menos que se venderían el mismo día todas.

Lo que terminó de sorprender a millones es que todas las tres fechas se agotaron en cuestión de horas y las largas de fila de espera -online- continuaban, mientras que las redes sociales se inundaban de personas que aseguraban no haber podido conseguir un sitio en Medellín para ver a Benito a finales de enero de 2026.

Bad Bunny en Medellín // Fotos: AFP y Acord Antioquia

"Histórico", fue el nombre que le dieron desde los organizadores a que Bad Bunny no solo agotara tanto en poco tiempo, sino que en sus filas tuviera más de 500.000 personas en espera, es decir, más de 6 estadios que no pudieron ser llenados si se hiciera la comparación en cuanto a los que no pudieron comprar como la capacidad de público que tiene un estadio como el Atanasio Girardot.

En total, más de 70.000 personas estarán en el Atanasio Girardot durante el 23, 24 y 25 de enero de 2026. En un video con Ibai Llanos, Bad Bunny aseguró que esta será la mejor gira de toda su carrera y espera que la gente disfrute de estos show al nivel de lo que lleva preparando todo lo que tendrá en cada uno de los escenarios en donde se estará presentando.