El legendario bajista 'Flea' cumple 58 años y lo celebramos con las mejores canciones de su banda

Una de las bandas de rock más reconocidas de todos los tiempos es la agrupación de California, Red Hot Chili Peppers, fundada en 1984.

Hoy 16 de octubre celebramos los 58 años de vida de uno de sus miembros fundadores, el bajista Michael Peter Balzary, mejor conocido como "Flea".

Tradicionalmente, Flea sale a tocar en los escenarios sin camiseta, pero en ocasiones utiliza camisetas de equipos deportivos de las ciudades o países donde toca la banda. Cuando la banda se presentó en Bogotá en 2011, el bajista salió con una camiseta de Independiente Santa Fe. El bajista es un ávido fan de Los Angeles Lakers.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 12: Flea of The Red Hot Chili Peppers performs onstage during Oceana's Fourth Annual "Rock Under The Stars" Featuring The Red Hot Chili Peppers on October 12, 2019 in Hollywood, California. Matt Winkelmeyer/Getty Images for Rock Under The Stars/AFP Matt Winkelmeyer/AFP

Junto con baterista Jack Irons y el guitarrista Hillel Slovak, y el vocalista Anthony Kiedis, la agrupación creo un estilo de funk rock en los años 80. Sin embargo, como ocurre normalmente en las bandas de rock, fueron cambiando los miembros. En 1988, el guitarrista Slovak murió por una sobredosis de heroína, siendo reemplazado por John Frusciante en 1989. En ese mismo año, Chad Smith reemplazó a Jack Irons como baterista de la banda.

Este cuarteto ha sido la base de la banda durante los más de 30 años de historia. Llegando con su música a todos los rincones del mundo, para celebrar la vida de Flea, les traemos algunas de las canciones más icónicas de la banda.

Publicidad

Give it Away

Canción perteneciente al álbum 'Blood Sugar Sex Magic', esta canción presenta un estilo de rock agresivo con unas tonalidades de rap en el estilo como Kiedis canta la letra.

Under The Bridge

Publicidad

Una canción perteneciente al mismo álbum, pero muestra un estilo completamente diferente. Una introducción de guitarra icónica, la canción va en un "crescendo", terminando incluso con unos coros estilo ópera.

Californication

Canción que da nombre al álbum lanzado en 1999, nuevamente muestra una melodía suave inicialmente, donde el instrumento protagonista es la guitarra. La letra cuenta la historia de lo que se percibe como la vida de estereotipo en California.

Publicidad

Can't Stop

La canción pertenece al álbum 'By The Way', lanzado en 2002. Una clara influencia y mezcla entre funk y rock son distinguibles en la música, pero la letra es evidentemente influenciada por el rap.

Snow

Publicidad

Perteneciente al disco 'Stadium Arcadium', Snow es una canción muy salida del estilo tradicional de la banda. Otro 'riff' de guitarra icónico está presente desde la introducción de la canción.