El mal inglés de ‘Teo’ Gutiérrez quedó en evidencia y en redes se burlaron

El delantero del Junior de Barranquilla Teófilo Gutiérrez publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en donde quería decir “Cuando Dios dice que sí, nadie dice que no”, pero lo que subió a la red social fue "when God says if nobody says no", que significa “Cuando Dios dice que si nadie dice que no”.



En inglés el “if” es el equivalente al “si” (sin tilde) que se utiliza como condicional.

Gutiérrez y el Junior se preparan para enfrentar este jueves a Río Negro Águilas por la octava jornada de la Liga Águila.

Las redes sociales no se hicieron esperar ante el fallo del jugador.

Teo English pic.twitter.com/DS1p8eyhYa — Premios Natalia Bedoya (@PremiosPopis) March 13, 2018

El inglés costeño de Teo. pic.twitter.com/6776uqqPmn — Zeke (@2010MasterChip) March 13, 2018