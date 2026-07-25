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El momento de Juanes en La Velada del Año VI de Ibai que hizo estallar las redes

El artista colombiano hizo vibrar el Estadio La Cartuja de Sevilla ante unos 80.000 asistentes durante La Velada del Año VI y compartió escenario con la argentina Yami Safdie.

Juanes brilló en La Velada del Año VI de Ibai Llanos.
Juanes brilló en La Velada del Año VI de Ibai Llanos. Captura de pantalla video de redes sociales.
Por: Laura Alejandra Moreno
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Actualizado: 25 de jul, 2026

La música colombiana fue protagonista este sábado en La Velada del Año VI, el multitudinario evento organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos, que se desarrolla en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

Como una “leyenda” y un “artista top”, el streamer español Ibai Llanos presentó a Juanes, quien fue el encargado de abrir la jornada musical del evento, que reúne a unos 80.000 asistentes y combina diez combates de boxeo con presentaciones de reconocidos artistas internacionales.

Vestido con una camisa negra y acompañado de su guitarra, el artista paisa apareció sobre el escenario para interpretar ‘A Dios le Pido’, una de sus canciones más reconocidas y uno de los grandes éxitos de su carrera.

Desde los primeros acordes, la presentación generó una fuerte reacción entre los asistentes y los millones de seguidores que siguen el evento a través de internet. La participación de Juanes rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada y llevó el nombre del artista a las tendencias en redes sociales. El colombiano también interpretó canciones como ‘La camisa negra’ y ‘Nada valgo sin tu amor’.

Uno de los momentos más destacados de la presentación ocurrió cuando la cantante argentina Yami Safdie se sumó al espectáculo para compartir el escenario con el colombiano con la canción ‘Fotografía’. La aparición de la artista generó reacciones entre los seguidores de La Velada, quienes destacaron la colaboración entre dos intérpretes de distintas generaciones y escenas musicales.

La presentación de Juanes se produjo en el marco de una edición que busca combinar el espectáculo deportivo con grandes shows musicales. Además del colombiano, la programación incluye actuaciones de artistas como Anuel AA y Yandel.

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De esta manera, Juanes se convirtió en uno de los primeros grandes protagonistas musicales de La Velada del Año VI, llevando sus canciones y la música colombiana a uno de los eventos de entretenimiento digital con mayor convocatoria del mundo.

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