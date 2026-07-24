'Yo Me Llamo Jessi Uribe' se emocionó tras recibir luz verde del jurado: "Superé un cáncer de niño"

El imitador de Jessi Uribe protagonizó un emotivo momento en Yo Me Llamo luego de interpretar la canción ‘Dulce pecado’ y recibir la aprobación del jurado, que destacó su presentación y le dio luz verde para continuar en la competencia.

Tras conocer el concepto de los jurados, el participante no pudo contener la emoción y compartió con el público una historia personal que marcó su vida. El imitador reveló que cuando era niño enfrentó un cáncer, enfermedad que logró superar y que se convirtió en una experiencia fundamental en su historia personal.

"Superé un cáncer de niño", expresó el participante, quien recordó aquel difícil momento y evidenció la emoción que significó para él recibir el respaldo del jurado después de su presentación.

El imitador también aprovechó el momento para dedicar su show a su abuelita, una persona especial en su vida y a quien quiso rendirle homenaje a través de su interpretación en el escenario del programa.



Durante la jornada, Elder Dayán recordó cómo conoció al cantante original que el participante busca imitar, mientras que Amparo Grisales se refirió a los matices de su interpretación y a los elementos vocales que le permiten acercarse a la identidad artística de Jessi Uribe.

La presentación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la noche, no solo por la interpretación de ‘Dulce pecado’, sino también por la historia de superación que el imitador decidió compartir después de recibir la luz verde del jurado.

De esta manera, el participante continúa avanzando en la competencia con una presentación que combinó música, emoción y una historia personal de superación, mientras busca consolidarse como el mejor imitador de Jessi Uribe en Yo Me Llamo.