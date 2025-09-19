El romance de Nanpa Básico, Alejandro Sanz y Rels B llega a liderar estrenos de la semana

Si se habla de música que toque el corazón, por lo menos en Colombia, sin duda el nombre de Nanpa Básico se ha vuelto en uno de los más apropiados para hacerlo. A través de sus letras, se ha encargado de dejar mensajes poderosos de lo que significa querer y apreciar la vida.

Su último sencillo ‘A la antigua’ al lado de Andy Rivera no fue la excepción. Un estreno que transmite lo que significa amar con intensidad y soñar con una relación llena de detalles con base a un sentimiento real y honesto de dos personas que sienten haber encontrado lo que siempre buscaron.

Para Andy Rivera, este sencillo se suma a un año imparable, en el que ha compartido temas como “Panty Chanel”, “Guerra Perdida” junto a Maisak, “Dame un beso”, “Borracho te busco” con Yeison Jiménez. Cada lanzamiento ha consolidado su autenticidad artística y su capacidad de reinvención.

Pero otras voces que por años han dado mensajes poderosos a través de la música han llegado desde España. Sus artistas han demostrado que una letra sincera y poderosa puede llegar a ser tan viral que cualquier tema comercial moderno.



Esa fórmula se potencia aún más si se juntan a dos románticos con toques de flamenco en un sencillo en donde el sentido será decir adiós, alejado a lo hecho por Nanpa, pero otra forma de ver el amor y así lo plasman Alejandro Sanz y Rels B en el último sencillo ‘No me tires flores’.

Este tema nace de la más pura admiración mutua, esta canción es el resultado de una conexión artística natural y espontánea entre los dos artistas.

Lista de estrenos de la semana en Colombia

Al igual que cada semana, hay dos canciones que se destacan por encima de las demás, pero, por supuesto, la lista de nuevas producciones es larga y en este llegaron ritmos de todo tipo, protagonizados por artistas nacionales e internacionales.

Esta es la lista completa:



‘Hasta que me enamoro’ de María Becerra y Tini: este dúo argentino se une en un sencillo que profundiza en el costado más vulnerable de Shanina, el personaje que encarna la obsesión, la dependencia emocional y el autoengaño. Un ritmo pegajoso hablando del recuerdo de un amor que cuesta soltar.

Publicidad

‘La Tirana’ de Mon Laferte y Nathy Peluso: una unión que la música necesitaba de dos de las voces más imponentes de la música latina. La chilena y argentina se unen en una canción para hablar de la personalidad imponente que nace tras tanto sufrimiento y el empoderamiento femenino.

‘My Only Angel’ de Aerosmith y YUNGBLUD: el regreso de una de las bandas más grande de la historia de rock en una canción llena de pasión, que relata la armonía de la guitarra para contar una historia de amor con una fuerza de lo que es alguien fuera de lo común.

‘I’m Only F**king Myself’ de Lola Young: no solo es una obra maestra, sino también un golpe de gracia, la despedida definitiva de las desventuras de los veinte años de Lola, descritas con gran detalle en el paisaje sonoro más cautivador de su vida, a la vez devastador y poético, tosco e inteligente, heroicamente feroz y devastadoramente vulnerable.

Publicidad

‘Empty’ de The Cranberries: una de sus emblemáticas apariciones del Unplugged de MTV, que llega en un formato para darle un recuerdo cercano a sus fanáticos en un estilo musical en manera acústica y minimalista.

‘Inevitable’ de Elder Dayán: el reconocido artista le hace un homenaje a Shakira a través de este sencillo, que presenta en una versión de vallenato para darle otro tinte a esta poderosa letra que gracias a la barranquillera le ha dado la vuelta al mundo.



el reconocido artista le hace un homenaje a Shakira a través de este sencillo, que presenta en una versión de vallenato para darle otro tinte a esta poderosa letra que gracias a la barranquillera le ha dado la vuelta al mundo. 'Yo soy rico' de Julián Daza: invita a reflexionar sobre el valor real de la vida a través de una letra honesta y emotiva. Con frases memorables.

‘Velvet Cake’ de J Álvarez: el puertorriqueño llega con este sencillo con un estilo moderno para jugar con la metáfora del pastel velvet, rojo, provocativo y exclusivo, para describir a esa persona especial que despierta una química única y difícil de resistir.

‘Advertencia’ de Babasónicos: el estilo de esta reconocida banda argentina llega con una versión movida en donde prima el movimiento de una pasión diferente, que da paso a un movimiento autentico.

‘Panamá’ de Twister el Rey: canción mezcla la frescura del afrobeat con la energía y el carisma que siempre lo han caracterizado. El resultado es un tema con vibra internacional, pero sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los nombres más importantes de la champeta.

‘Roma’ de Estelares: propone un viaje a través de 11 nuevas composiciones más una nueva versión de “Como cría de leopardo” ypresenta su décimo trabajo de estudio: "Los lobos".

‘Agua bendita’ de Penélope Robin: “Fue una experiencia muy especial porque la canción habla de esos amores que aparecen de repente y se sienten como un regalo del universo, calmando, sanando y llenando todo de colores”, dijo la artista.

Publicidad

‘¿Qué pasó?’ de Zalek: el barranquillero llega con este sencillo que presenta su nueva faceta urbana en donde habla de la felicidad de dar con la persona correcta, además de la importancia de cuidar y respetar a esa persona.

‘Dos historias’ de Burana Polar: una inspiración poco común en la música: la asíntota, figura matemática que representa dos líneas que avanzan en paralelo acercándose cada vez más, pero que nunca llegan a encontrarse.

‘La Corriente’ de Duina del mar, Nidia Góngora y Hugo Candelario: “Esta canción no busco respuestas en el mundo visible, sino en las aguas internas, turbulentas, silenciadas y profundamente sensibles. Es lo que arrastra y lo que sana”, dijo la artista sobre el sencillo.

Publicidad

‘Yo quisiera’ de JerrySAN: un estilo urbano clásico, que hasta el propio J Balvin destacó, en donde el artista pone un ritmo que invita a mover el cuerpo y el corazón en una forma de entregar una carta de amor sincero.

‘Se metió el león’ de Lowe León: “Siempre he dicho que la fuente de inspiración son mis vivencias, y esta no fue la excepción. La canción nace de momentos que viví, que sentí y que quise expresar en medio de situaciones turbias que estaba atravesando”, dijo el artista.

‘Valió la pena’ de Favio Hernández: elata la historia de un amor inolvidable: un sentimiento puro que, aunque no culmine en una relación, deja una huella imborrable y un deseo genuino de bienestar hacia la otra persona. Como lo expresa un fragmento de la canción.

‘Calima’ de Balimaya Project y Discos Pacífico All Stars: “Esta colaboración reúne voces poco representadas de la costa Pacífica colombiana y de la escena del jazz londinense, dando como resultado un valioso diálogo entre dos legados musicales distintos”, expresaron.