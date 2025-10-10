El urbano le pone un toque romántico para liderar estrenos en Colombia

Terminó otra semana cargada de música en Colombia en donde, una vez más, el protagonismo se lo llevó el género urbano, pero esta vez con un toque romántico en donde el primero en hacerlo fue Blessd con su ‘Se Supone’ al lado Los Money Makers en donde habla de la etapa más difícil de una relación: cuando esta se termina.

Un tema lleno de pasión que habla de lo complejo que es aceptar que el amor de su vida no está a su lado, sino que encontró a otra persona en donde sí demuestra el cariño que él algún día quería que sucediera.

Pero también llega el sabor desde Puerto Rico con Jhayco en su ‘Scorpio’, que deja de lado el toque romance sin dejar de lado la pasión. Aquí el artista le pone el sabor de su isla en una canción para decirle todo a una mujer que le encanta y que, tal vez, no tendrá una segunda oportunidad de decirle todo lo que siente.

Por último, cuando se habla de romance y urbano el nombre de Feid va de la mano. Si bien esta canción no es suya, al lado de Lojay pone toda su pasión del amor y el recuerdo de una noche inolvidable.



Lista de estrenos en Colombia

Si bien estas canciones se posicionaron entre los principales estrenos de la semana, no fueron los único. Llegó una lista completa de nuevas producciones en el país y aquí puede ver la lista:



‘In the City’ de Charly García y Sting: el mítico cantante argentino lanza esta canción que es una composición de la mano del solista de The Police, el gran Sting, en un camino de melancolía y el sabor de la calle argentina.

'Chamba' de Hamilton, Mau y Ricky y Daramola: el complemente del afrobeat del cartagenero en donde se carga una pasión especial y la conexión especial, en donde se ve la fuerza de Dios de por medio para darle mayor protagonismo.

Publicidad

‘Dando Instrucciones ‘ de Jessi Uribe y Jean Carlos Centeno: logra una propuesta sólida y emocional, combinando regional mexicano, banda, vallenato y balada, con letras que abordan el amor, el desamor y las experiencias que acompañan la vida cotidiana de su público.

‘Una vida bien vivida’ de Fanny Lu y Bacilos: utilizando tecnología de green screen para crear escenarios dinámicos y coloridos que reflejan la energía positiva y la química natural entre ambos artistas. Compuesta por Fanny Lu junto a José Gaviria y Jorge Villamizar, “Una Vida Bien Vivida” celebra la existencia y rinde homenaje a esos amores que, aunque alguna vez dolieron, se convirtieron en grandes maestros.

‘La Samaria’ de Bomba Estéreo y Carlos Vives: “Esta canción significa mucho para mí porque es una canción de mi tierra, donde crecí, donde nací y me formé, y donde me convertí en la persona que soy”, comparte Li Saumet. “Es donde aprendí a conectar con la Sierra, con la gente, con las culturas de mi tierra. Es un lugar sagrado y por eso es importante para mí poder ofrecer esa energía en una canción. Invité a Carlos a colaborar porque él representa esa figura Samaria en la música y sentí que si iba a trabajar con alguien, tenía que ser él. Él comparte ese mismo amor por la tierra y esa misma conexión con la Sierra”.

Publicidad

‘Dos vidas’ de Juan Vélez: una carta abierta de lo que se siente dedicarle su vida a Dios, en especial de las criticas que llegan por entregar todo a este camino en medio de una sociedad que refleja la construcción de la vida.

‘Demasiado tarde’ de Lowis Ye: un sencillo cargado de sensibilidad que transforma el acto más valiente del amor en una experiencia sonora profunda y auténtica. La canción es una confesión íntima que retrata el dolor silencioso de cumplir una promesa de amor que implica dejar ir a la persona amada para que encuentre la felicidad con alguien más.

‘Quién te dijo’ de Jarka: “Esta canción es para recordarle a esa persona que se siente insuficiente que está equivocada, que sí existen amores reales y bonitos. Quise traer un mensaje de seguridad, de amor propio y de esperanza”, dijo.

‘Cásate conmigo’ de Alberto Decca: una declaración de amor hecha música: con una letra cargada de nostalgia, emoción y esperanza, Decca invita a sentir y revivir el amor en su forma más genuina. Inspirado por el calor y la energía de Colombia, el artista dedicó esta canción a una persona especial.

‘Laber1nto’ de ANG: a quienes se atreven a desnudarse emocionalmente, dejarse desgarrar y reconstruirse con cicatrices carnales, navegando por una tensión erótica que se convierte en oxígeno en medio de la oscuridad. Es una invitación a perderse a propósito, porque es precisamente en ese laberinto sin salida donde la vida se siente con mayor intensidad.