Elkno, el artista urbano que se formó gracias a la música popular: "Soñamos despiertos"

Ha sido un trabajo de más de seis años, desde una formación profesional para que, un día, se pegara una de sus canciones en las principales de reproducción. Así ha sido el camino de Alejandro Cano González, más conocido como Elkno, que en 2024 se fue viral con ‘Comerte a Besos’ al lado de Ryan Castro y Blessd, teniendo más de 40 millones de reproducciones en el canal del ‘Cantante del Guetto’.

“Siempre hablé un poquito más de Ryan porque obviamente fue la persona que primero se interesó en el remix y él fue el que trajo a Blessd, entonces nada, la sencillez, la capacidad obviamente de comprender cuando un artista está haciendo las cosas bien, tiene una canción que tiene la luz y que tiene la energía con la gente y ellos llegan a sumar sin ánimo de nada más que ayudar a crecer, que ayudar a seguir que el movimiento en Colombia crezca, entonces yo aprendí mucho de eso”, contó en diálogo con Blu Radio de cómo se dio esta unión.

Una canción que, sin duda, fue un antes y un después en su carrera como artista, pero detrás de eso se ha dado un trabajo impresionante. Pocos saben, pero Elkno ha trabajado al lado de grandes de la industria de la música popular siendo compositor de grandes sencillos que pocos conocen, de, por ejemplo, Julián Daza y Jhon Alex Castaño.

Nacido en Medellín, Elkno recuerda que antes de sonar en las principales ciudades del país trabajaba “en la chisga”: cantando en restaurantes, bares y eventos. La música popular le abrió una puerta clave: “Fue mi salvavidas, me permitió vivir de la música en un momento complejo y me enseñó a conectar con la gente del común”. Aunque hoy su imagen se asocia al género urbano, todavía compone para artistas populares y planea nuevas fusiones.



Elkno // Foto: suministrada

“Creo que lo más importante que tienen los dos géneros y de lo que aquí exactamente como de lo que tienen los dos géneros es la cercanía con la gente del común. La cercanía con la gente del común, la manera en la que se dice en la música popular. Por ejemplo, trabajar con artistas como Alex, que es una persona que dice las cosas como la siente y es una persona que no le tiene miedo pues a expresarse de ciertas maneras. Yo creo que también obviamente tiene mucha relación con lo que hacemos en el género urbano, expresar las cosas como las sentimos”, puntualizó.

Sueña con alguien día trabajar con los más grandes de la industria, pero su ejemplo siempre ha sido J Balvin, a quien considera “el papá de todos”. Asimismo, dijo que lo que considera que lo llevará a un éxito internacional será su autenticidad en un mundo en donde los artistas de Medellín salen cada día a mover la escena musical.

Publicidad

Elkno prepara el remix de ‘Poesía Moderna’ con Andy Rivera y Esteban, y adelanta una colaboración con el puertorriqueño Mío García. También sueña con trabajar con figuras colombianas como Andrés Cepeda, J Balvin y Feid: “Siempre digo que soy Team Colombia; acá hay una nueva camada de artistas que tenemos que impulsarnos entre todos”.