Elogios al debut de Axl Rose como vocalista de AC/DC

El cambio de vocalista, motivado por los problemas de audición de Brian Johnson, había generado dudas entre los seguidores del grupo australiano y provocó que algunos de ellos decidieran devolver su entrada, por lo que no se pudo colgar el cartel de agotado.

A pesar de ello, el recinto del Passeio Marítimo de Algés, con capacidad para cerca de 50.000 personas, parecía estar lleno hasta los topes de fans que no dejaron de vibrar a pesar de la ausencia de Johnson y de la fuerte lluvia que no dejó de caer durante todo el día en la capital lusa. Los titulares de la prensa online coinciden en destacar que Rose, de 54 años, pasó su primera prueba y consiguió encandilar a los fanáticos de la banda, que no se arrepintieron de haberse quedado con la entrada.

"No había nada que temer: los AC/DC con Axl Rose todavía son los AC/DC", cuenta el diario "Público", que relata que en el concierto estaban presentes miles de seguidores españoles, franceses e ingleses.

"Diário de Notícias" no duda en hablar de "una noche para la historia" y alaba la actuación de Rose, a pesar de que tuvo que permanecer sentado durante todo el concierto debido a una lesión en la pierna y que dejó la tarea de llenar con su presencia el escenario al guitarrista Angus Young, de 61 años.

"Sea como sea, la máquina demoledora está viva y con buena salud", titula en su web "Expresso", que remarca que la banda conserva su esencia inicial pese a haber perdido a un batería, un guitarrista y ahora un vocalista.

El diario "Jornal de Notícias", con sede en Oporto, pidió una "reverencia" para Rose y destacó que el timbre de voz del californiano encajó sin problemas con las canciones de AC/DC, sin "pedanterías" ni "disonancias".