En este momento me defino como una mujer plena: Adriana Bottina

“Creo que la palabra que me define hoy es que me siento una mujer plena, me siento feliz, que he madurado y todo concuerda con el momento de mi carrera y mi vida”, dijo.

La talentosa artista vallecaucana contó cuál es su actividad en este momento de su vida.

“Ando cantando, escribiendo canciones, estoy lanzando el primer sencillo que es el abrebocas de un disco muy latino que va a salir el próximo año, con canciones dramáticas que cuentan una historia, que hablan del amor”, confesó.

Bottina realizó un test con un grupo de fans quienes eligieron, a partir de tres alternativas, el primer sencillo que se daría a conocer del disco en el que está trabajando.

“Curiosamente es un tema polémico porque habla de la infidelidad y cómo confrontarla, arranca con un bolero-bachata que ha abierto muchas puertas”.

La cantante aseguró que ha recibido muy buenas críticas de la canción, pues “la gente se ha sorprendido que se adopte una bachata en Colombia”.

